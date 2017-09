Cine que adapta Shakespeare en el Ateneu Candela 

El Videodrome del Ateneu Candela (c/ Montserrat, 136) dedica su ciclo de este mes a películas basadas o inspiradas en obras del dramaturgo William Shakespeare. Con una selección de films confeccionada con el asesoramiento de la fotógrafa Cecília Coca Peña, colaboradora de Diari de Terrassa, "Adaptacions de Shakespeare" arrancó el pasado día 6 con "Campanadas a medianoche" de Orson Welles, y hoy presenta "Ran" (1985). Es una adaptación de "El Rey Lear" de Akira Kurosawa, que traslada la obra al Japón medieval de los samurais. La sesión tendrá lugar a las 9.30 de la noche, con entrada gratuita. Para el día 20 está programado el film "Hamlet goes business" (1987), de Aki Kaürismaki. El ciclo se cerrará el día 27 con "Prospero's book" (1991), una adaptación de "The Tempest" dirigida por Peter Greenaway.