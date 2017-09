El alcalde acordó con dos consellers los lugares de votación para el 1-O en Terrassa

El alcalde, Jordi Ballart, se reunió la semana pasada con dos consellers del Govern para acordar los lugares en los que se podrá votar el próximo 1 de octubre en Terrassa. El primer edil ha querido revelar esta información después de los ataques recibidos en los últimos días en las redes sociales tras manifestar que el Ayuntamiento cumpliría la legalidad y no comprometerá la institución ni a los funcionarios.

El alcalde ha asegurado que los espacios consensuados con el Govern para la votación son de titularidad autonómica y que los representantes de ERC y de PDeCAT en el Ayuntamiento están de acuerdo. A pesar de la colaboración mostrada con el Govern, Ballart insiste en que el referéndum lo organiza la Generalitat, no el Ayuntamiento ni él mismo y que no pondrá en riesgo la seguridad jurídica de ningún trabajador público. El primer edil pide "calma" porque "en un clima de crispación y enfrentamiento nada de lo que salga será del todo positivo y constructivo".