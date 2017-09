Arriba el moment de posar-se en forma

S´acosta el final de l´estiu i, amb ell, els propòsits de començar a fer esport. Cal deixar enrere la vida sedentària i treure´s de sobre aquells "quilets" de més que s´han guanyat duran les vacances. A més, durant aquesta època de l´any, el 30% de la població espanyola pateix l´anomenada depressió postvacacional. És adir, pateixen ansietat o pressió emocional a la qual han de fer front al readaptar-se a les tasques laborals després d´un període de vacances.

Per tal d´aconseguir fer front a tot plegat, una de les millors opcions és apuntar-se a un gimnàs. I és que l´esport ajuda a mantenir-se en forma i saludable, a millorar l´estat d´ànim, allibera tensions, enforteix les relacions socials i fa que el setembre passi millor. En aquest sentit, els gimnasos ofereixen un ampli ventall d´activitats amb una gran diversitat d´horaris i de preus que s´adapten a les necessitats de cadascú.

A més, hi ha diverses disciplines que no poden practicar-se sense un professor, com pot ser el ball, els pilates, el ioga, el crossfit o les arts marcials. Practicar determinats esports sense tenir-ne coneixements i sense un monitor, pot portar a no practicar-los correctament i per tant, a patir problemes o lesions. Per això convé apuntar-se a un gimnàs on conten amb professionals qualificats que aconsellen, orienten i assessoren per tal que es pugui practicar qualsevol esport d´una manera eficaç i segura.

Setembre, un mes clau

Moltes persones decideixen apuntar-se al gimnàs durant el mes de setembre. En concret, segons un estudi del grup Open Buzoneo, duran aquest mes és quan es registren més altes als gimnasos, amb un 30% de nous subscriptors. Un altre dels mesos clau sol ser gener, amb un 15% d´altes noves. Això no és cap casualitat, ja que els espanyols tendeixen a apuntar-se al gimnàs després de períodes d´inactivitat, com les vacances d´estiu o les de Nadal, ja que són èpoques sedentàries i en els quals se solen cometre excessos quant a alimentació es refereix.

La major part dels nous clients dels gimnasos s´apunten per realitzar activitats com exercicis amb maquines de cardio així com classes dirigides (ioga, pilates, zumba, etc.) I és que són activitats que no requereixen de molta preparació física però que contribueixen a millorar la salut.

Una altra dada interessant a tenir en compte és que les dones van més al gimnàs que els homes, representant un 55% dels clients totals dels centres. Quant a l´edat del 90% dels usuaris, es troba entre els 25 i els 44 anys.

El millor gimnàs

Hi ha diversos aspectes que cal tenir en compte abans d´escollir un gimnàs, ja que aquí hi passarem força hores i volem complir l´objectiu de posar-nos en forma. Un dels principals és la localització, ja que si està a prop de casa o del lloc de feina és més segur que s´hi vagi més sovint i sense tantes excuses. També és important comparar diversos centres abans de decidir-se per poder veure amb quines instal·lacions compta, els preus, la neteja, el personal o les activitats. En aquest sentit és essencial que busquis un gimnàs amb un horari que s´adapti a tu. Si la teva idea és fer classes de pilates però es fan en hores que tu no pots assistir, la solució està clara. Igual que si hi vols anar al migdia, cal que estigui obert durant aquest període del dia.

A més, si és la primera vegada que t´apuntes a un gimnàs necessitaràs personal que t´ensenyi a entrenar. Rutines, exercicis, tècniques, dubtes puntuals... hi ha d´haver algú que et pugui explicar tot això. També és important que comprovis l´estat del material i de les instal·lacions: hi ha maquines que no es poden fer servir perquè estan avariades? Quant temps fa que no s´usen? Són ràpids en les reparacions? Els discs i les barres, així com les sales i les dutxes, estàn en bon estat?

Tot això serà de gran utilitat a l´hora d´escollir un gimnàs que s´adapti a les vostres necessitats, gustos i pressupost.