La maionesa, inspiració per a grans xefs

Una emulsió químicament perfecta amb propietats nutricionals excepcionals, elaborada amb ingredients tan bàsics com l´oli, l´ou, la sal i el vinagre o suc de llimona. Poques vegades una recepta tan senzilla com la de la maionesa ha aconseguit un lloc tan privilegiat en la història de la gastronomia, traspassant fronteres, reinventant-se i convertint-se en la reina de les salses. En un moment com l´actual, que l´auge dels productes quilòmetre 0 defineix l´essència i el caràcter de cada regió, la maionesa s´alça com una de les principals protagonistes culinàries a escala mundial, inspirant els xefs més prestigiosos a elaborar les seves propostes gastronòmiques més sorprenents.

I és que Menorca ha estat beneïda amb molts dons, als quals se suma l´enginy dels seus habitants per configurar una cuina tradicional que s´ha transmès oralment al llarg de generacions i que resumeix l´essència d´aquesta terra plasmada en la senzillesa i el caràcter d´un poble sense grans pretensions, que sap gaudir de la vida i dels fruits de la naturalesa. Tot això es concentra en cada plat, en cada mos, i val la pena provar-ho per deixar-se sorprendre.

L´Agència de Turisme d´Illes Balears contribueix a destacar la importància d´aquesta genuïna salsa menorquina recordant alguns dels aspectes i curiositats més rellevants sobre l´origen i la història de l´autèntica salsa maionesa. Afirmen que és, sens dubte, el producte d´origen menorquí més famós i consumit del món, la salsa estrella de nombrosos plats i receptes internacionals i tot un reclam que atreu turistes de tot el món durant tots els mesos de l´any.

Originària de Menorca

Fins fa un temps, molts havien considerat que la maionesa procedia de França. S´explica que, arran de la invasió francesa de l´illa menorquina que es va produir el 1756, el duc de Richelieu va entrar una nit en una fonda per demanar de menjar i, no havent-hi amb prou feines existències, el propietari li va presentar unes restes de carn acompanyades per aquesta salsa. Al duc, li va semblar tan bona que es va portar la recepta a França i la va donar a conèixer amb el nom de mahonnaise, en honor a la ciutat de Maó.

No obstant això, s´ha demostrat que el mèrit dels francesos únicament va ser donar-la a conèixer a la resta del món, ja que els últims estudis realitzats conclouen que la salsa maionesa neix i es desenvolupa, sens dubte, a Menorca. Així ho revela l´informe elaborat per Pep Pelfort, cuiner, investigador gastronòmic i promotor del Centre d´Estudis Gastronòmics de Menorca i membre de l´Associació Fra Roger Gastronomia i Cultura, qui basa la seva tesi en el receptari "L´art de cuinar" (escrit a mitjan segle XVIII), del frare menorquí Fra Francesc Roger, en el qual apareixen nombroses receptes parlant d´aquest "allioli". Pelfort considera que aquest "allioli" és el que avui coneixem com a salsa maionesa.

En aquest receptari, efectivament, la salsa maionesa apareix citada dinou vegades sota l´apel·latiu "aioli bo", una expressió que té molts paral·lelismes amb altres menorquines que utilitzen l´adjectiu "bo" per assenyalar que és més fi i de més qualitat. A més, és important esmentar que, en aquesta obra, en la qual tot està molt detallat i explicat, no hi ha explicació tècnica sobre l´elaboració de l´"aioli bo", el qual es tracta com un producte, probablement perquè Fra Roger suposava que tots els seus coetanis ja la sabien elaborar perfectament.

De Maó?

D´altra banda, també és important subratllar que la maionesa no va néixer a Maó, sinó a Menorca, però que se li dóna el nom de "mahonesa" (de Maó, Mahón en castellà) perquè era el port des d´on sortien les mercaderies i un lloc estratègic desitjat per totes les potències que van ocupar l´illa. Passa el mateix amb altres productes de l´illa com el formatge, conegut popularment com a "Formatge de Maó" o "Mahonés", denominat així pel port, però produït a tota l´illa de Menorca.