Isaac Albert: "Nos vemos el 1 de Octubre en las urnas"

El concejal de Terrassa y diputado provincial por Barcelona, Isaac Albert (ERC) se ha unido hoy a las muestras de apoyo al 1 de octubre y al derecho a votar en el referéndum, como ya han hecho otros tantos políticos.

Albert, en su cuenta de Twitter, ha publicado un hilo de once twits en el que se posiciona a favor del derecho a decidir de los catalanes. En concreto, y acompañado de una fotografia, el concejal ha twiteado: "Para clarificar la situación en Terrassa en relación al 1 de Octubre i para entendernos, opino y constato que en Terrassa votaremos. Faltaria más. Votaremos en espacios de la Generalitat (...) en los colegios habituales de titularidad de la Generalitat (algunos de gestión municipal, otros de gestión de la Generalitat)".

Por otro lado, ha cargado las tintas contra los dos partidos que gobiernan en el Ayuntamiento egarense, PSC y PDeCat, acusándolos de que "perpetúan la desconexión de Terrassa con el país en un momento histórico". "Votaremos bien. Creo que la Ciudad, tercera del país, pierde dignidad y una oportunidad de ser protagonista del momento que vive el país. Terrassa siempre ha sido una ciudad ´anacional´. Siempre ha mirado al país de reojo. Esto tiene un nombre propio, PSC. El PdeCat sufre. No nos alegramos. Pero és culpable. Por acción y pos omisión. El problema no és el 1 de Octubre, no es culpa del momento, es culpa de un pacto de gobierno inexplicable (?) Terrassa tiene un problema y no es el independentismo ni el unionismo. Es la incapacidad de liderar la que es la tercera ciudad del país".

Finalmente, ha terminado esta hilera de twits con una reflexión y animando a los ciudadanos a celebrar la diada en Barcelona e ir a votar el próximo 1 de Octubre: "Es una reflexión sana. En Terrassa estamos trabajando bien la CUP, PdeCat, ERC-MES, Omnium, Anc, para hacer el 1 de octubre en las mejores condiciones. Nos vemos el 11 de Setiembre en Barcelona y el 1 de Octubre ante las urnas en Terrassa. Seguimos!!".