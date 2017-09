Incidente con dos peatones heridos en Sant Pere Nord

Dos personas, una de ellas una anciana, resultaron heridas ayer en un incidente viario acaecido en la calle de Provença, en Sant Pere Nord. Ocurrió poco después de las once de la mañana junto al cruce de esa calle con la Rambla de Francesc Macià. Según unos testigos, una furgoneta que maniobraba marcha atrás golpeó a la anciana, que atravesaba la calle de Provença por un paso de peatones. Sin embargo, según la información manejada por la Policía Municipal, un transeúnte que cruzaba esa vía se asustó por lo que parecía el inminente impacto de la furgoneta y trastabilló, cayendo al suelo y arrastrando a la persona que la acompañaba. La anciana quedó en el suelo, tumbada, con un golpe en la cabeza. No perdió el conocimiento. Varios transeúntes la atendieron hasta la llegada de unos sanitarios, que trasladaron a los dos afectados al hospital universitario MútuaTerrassa. Las lesiones, sin embargo, no parecían revestir gravedad.