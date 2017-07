Secuelas y otras historias

"La guerra del planeta de los simios", de Matt Reeves, es una nueva entrega de la serie, que destaca especialmente por su magnífica banda sonora (aunque no sólo por eso). El argumento podría resumirse como "Moisés contra el coronel Kurtz" por las referencias bíblicas y cinéfilas que contiene el guion, aunque aquí el Mar Rojo es una cloaca y "Apocalypse Now" se convierte en "APEcalypse Now" ("ape" es mono en inglés). El film cuenta con buenos personajes (César, Maurice, Simio Malo), un perfecto acabado técnico (fotografía, ambientación, efectos especiales, etc.) y unas interpretaciones "simiescas" muy logradas y el conjunto resulta ágil y entretenido, sin que sus más de dos horas de metraje pesen en ningún momento. Le podemos reprochar, eso sí, que el personaje de la niña sea superfluo porque la pobrecita no pinta nada y ni siquiera habla pero, por lo demás, se trata de un producto comercial con un nivel de calidad superior al habitual en las secuelas. La anécdota es que, en el contexto actual, todo lo de la construcción del muro parece una alusión a Trump aunque seguramente el guion estaba escrito antes de las elecciones porque una producción de esta envergadura no se hace en cuatro días. Intérpretes: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Karin Konoval, Amiah Miller, Toby Kebbell . (Cinesa, en 3D).

"Cars 3", de Brian Fee, es la película ideal para los niños que no se separan de sus coches de juguete ni para dormir. En esta ocasión Rayo McQueen se ve obligado a "reinventarse" cuando un coche "más joven" y mejor preparado empieza a ganarle y amenaza con apartarle de los circuitos (en una clara metáfora del mundo laboral actual). La película está bien hecha, cuenta con personajes atractivos y tiene un precioso y totalmente inesperado giro final pero quienes no sean muy "fans" de las carreras de coches pueden acabar un poco saturados. La curiosidad es el homenaje a Paul Newman, que puso voz a Doc en la primera película de la serie: la versión original recupera su voz para los "flash-backs". El programa se completa con un cortometraje que es una pequeña obra maestra. Dibujos animados. (Cinesa, en catalán, castellano y 3D).

"Su mejor historia", de Lone Scherfig, es una película de "cine dentro del cine" que también tiene toques feministas y pacifistas. Se basa en la novela "Their Finest Hour and a Half" de Lissa Evans. La protagonista es una joven contratada como guionista de películas de propaganda durante la Segunda Guerra Mundial, que debe luchar contra los prejuicios machistas, contra la censura del Ministerio de la Guerra británico y contra el divismo de un actor que ni siquiera es la estrella de la producción que están rodando. El gran mérito del film es que cuenta con personajes muy bien construidos, interpretaciones y diálogos excelentes y una combinación maravillosamente bien equilibrada de drama y comedia y de emotividad e ironía. Lo que sí le podemos reprochar es que Jeremy Irons salga tan poco. Los intérpretes principales son los siguientes: Gemma Arterton, Sam Claflin, Bill Nighy, Jack Huston, Rachael Stirling, Richard E. Grant, Jeremy Irons. (Catalunya VOSE y doblada y Cinesa).

"Un monstre em ve a veure", de J. A. Bayona, es una atractiva película fantástica rodada entre Terrassa y Manchester que ganó ocho Gaudí y nueve Goya. El protagonista es un niño cuya madre se está muriendo de cáncer. El chico se refugia en un mundo de fantasía y se hace amigo de un gigantesco hombre-árbol que le ayudará a superar sus miedos. El film aborda temas como las relaciones madre-hijo o la pérdida de un ser querido pero también habla del final de la infancia y del poder de la fantasía, amén de reivindicar la fascinación por la narración de cuentos y por el arte. Intérpretes: Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Liam Neeson, Toby Kebbell –también en "La guerra del planeta de los simios"–, Geraldine Chaplin. (Catalunya, miércoles noche, VOSE).