La ONCE reparte 35.000 euros en Terrassa

Hoy, la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) ha repartido 35.000 euros a la ciudad de Terrassa en el sorteo del Cupón Diario correspondiente al jueves 13 de julio.

Maria José Orts Ros, agente vendedora de la Organización, es quien ha traído la suerte en Terrassa desde el quiosco de la ONCE ubicado a la Plaza Anselm Clavé, 9. Maria José vendió un cupón electrónico por TPV (Terminal Punto de Venta), una herramienta a través de la cual el cliente puede escoger, al instante, el número que más le gusta.

Este año, la ONCE ya ha repartido más de 14 millones de euros en premios por todo Cataluña.