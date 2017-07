Absuelven a un trabajador acusado de robar material de la empresa 

La Audiencia Provincial ha confirmado una sentencia que absolvió a un hombre acusado de robar material de la empresa terrassense para la que trabajaba. La sociedad que presentó la denuncia, dedicada a la instalación de aislantes, fue objeto del robo "en fecha indeterminada"; en todo caso, ocurrió antes de enero del 2016, según indicó la resolución del juzgado de lo penal número 1 de Terrassa que exoneró de culpa al empleado por falta de pruebas. El operario fue procesado por un delito de hurto y la acusación particular, en representación de la empresa, recurrió la primera absolución. La Audiencia Provincial dice que el recurso no puede prosperar porque la ley no permite condenar en apelación cuando la sentencia de primera instancia ha sido absolutoria.