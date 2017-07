Gelats: refrescants, saludables i boníssims

És sens dubte el rei de l´estiu, i més si es tracta d´un dels estius més calorosos que es recorden. El gelat, a més de ser un dels productes més populars, s´està convertint en un aliment cada cop més sofisticat.

El seu origen es remunta fa dos mil anys a Xina i, tot i que segueix servint per proporcionar plaer, cada cop es dona més importància a que sigui saludable. De fet, està augmentant notablement la demanda de gelats vegetarians i també vegans (sense llet ni ous), una opció que també satisfà als intolerants a la lactosa.

Els gelats artesans també poden ser molt saludables, ja que es fan amb aliments naturals i, cada cop més, amb una menor quantitat de sucre. Es tracta d´un aliment molt complet que aporta els nutrients que l´organisme necessita.

A més, és font de calci –un sol gelat en pot aportar fins a un 15% de la quantitat mínima recomanada–, fet que contribueix a que els ossos siguin més forts i resistents.

Pocs greixos

D´altra banda, els gelats artesans tenen un baix contingut en greix, al voltant del 6%. A més, es tracta d´un greix apte per a diabètics, ja que retarda l´absorció del sucre. Un altre aspecte molt positiu d´aquest tipus de gelats és que cada artesà escull els ingredients que vol utilitzar, el que permet triar els més adequats per la salut. Així mateix, estan lliures de conservants, colorants i essències.

Fa uns anys va començar una tendència que no fa més que anar creixent: els nous sabors dels gelats. Es va començar innovant amb fruites com el mango o el kiwi, i s´ha arribat fins al punt d´oferir-ne opcions de sabors salat, amb gust a paella, anxoves, pernil ibèric o truita de patates.

Això si, una de les versions que està més de moda tant a Europa com als Estats Units és el gelat amb gust de vi, un producte que persegueix trobar nous públics per un producte més madur.

Orxates i granissats

Aquestes són dos tipus de begudes també molt refrescants i que venen molt de gust a l´estiu. A més, es tracta de productes nutritius i saludables. Així, l´orxata de xufla millora la hipertensió, les diarrees i és molt convenient per a dietes lliures de colesterol i àcid úric. A més, conté menys calories que els refrescs embotellats i fins i tot pot prendre´s sense sucre afegit. Les propietats nutritives de l´orxata de xufla no tenen res a envejar a la resta d´aliments de la dieta mediterrània. I és que es tracta d´un producte natural i acceptat per les seves propietats organolèptiques, la textura i un sabor de gran qualitat.

Per la seva banda, els granissats contenen aigua (85-90%) el que les fa hidratants i poc calòriques, unes 70 calories per cada 100 mil·lilitres. En la seva elaboració no s´utilitzen matèries grasses, pel que no aporten greixos ni colesterol. No obstant convé no abusar-ne, ja que per elaborar-los s´usa una quanitat considerable de sucre.