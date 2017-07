Entrena la ment per millorar la teva vida

Estudiants amb problemes de concentració, esportistes d´elit que volen un major rendiment, conferenciants que necessiten elevar la seva capacitat d´exposició i oratòria i ser brillants davant del seu auditori o, simplement, gent gran que desitja tenir bona memòria... Qualsevol d´ells, nens o adults, necessita millorar tres habilitats essencials a la vida: l´atenció, la concentració i la memòria. I una de les vies més eficaces per aconseguir-ho és l´entrenament de les habilitats cognitives.

A l´hora d´exercitar la nostra ment les noves tecnologies tenen molt a dir-hi. Els videojocs poden aconseguir resultats sorprenents tal com demostra el Método Wits, un innovador entrenament cognitiu que acaba d´arribar a Terrassa, implantat per Anna Jiménez (educadora infantil) i Meritxell Martí (coach). Les dues emprenedores han importat a Catalunya aquest mètode originari dels EUA i introduït fa tres anys a Madrid per la psicòloga i terapeuta mediàtica Rocío Ramos-Paul, coneguda per ajudar els pares a corregir problemes de conducta dels seus fills.

Què és el Método Wits?

Utilitzat als seus inicis amb els astronautes de la Nasa, aquest mètode es basa en l´ús de videojocs interactius amb la tècnica de biofeedback o retroalimentació del joc. "És un model d´aprenentatge atractiu, lúdic, diferent i gens avorrit, adreçat a usuaris de qualsevol edat", expliquen les seves impulsores a Terrassa, Anna Jiménez i Meritxell Martí. El Método Wits consta de 12 videojocs i cada usuari ha de superar les seves pròpies capacitats posant a prova el seu cervell. Els jocs ofereixen tres nivells de dificultat en què es treballen diferents habilitats: la memòria a curt termini, l´atenció sostinguda... "A més no cal dedicar-hi massa temps. Són dues sessions de mitja hora a la setmana i el programa complet és de 120 hores, el que correspon a tot un curs escolar", comenten.

Per entrenar-se només cal posar-hi ganes de superació. No importa l´edat.

Un braçalet de sensor

El més innovador d´aquest mètode és que està basat en la tecnologia neurofeedback. Així, abans de començar cada sessió l´usuari es col·loca un braçalet que "s´encarrega de mesurar per mitjà de l´activitat cerebral el grau de concentració. El sistema és capaç de detectar quan estàs atent i quines coses fan que et desconcentris. D´aquesta manera pots controlar els diferents videojocs amb la ment", descriuen les responsables del mètode a Terrassa. Els èxits aconseguits i les puntuacions queden registrats i cada trimestre l´alumne rep una gràfica amb el rendiment aconseguit.

"Aquest mètode és eficaç i millora a curt termini les capacitats cognitives que s´han vist afectades per manca d´entrenament, estrès o per l´edat", expliquen. Així, el sistema permet entrenar les habilitats cognitives, és més eficaç en la realització de les tasques del dia a dia, disminueix els descuits i oblits i l´estrès i aporta una major capacitat d´organització.

"A més exercici menys probabilitat que el cervell perdi capacitats", és la màxima d´aquestes defensores del Método Wits.