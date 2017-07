Noche de dj's de "leyenda" en la sala Vinilo

Bajo el título "Terrassa Leyenda", la sala Vinilo (c/ Còrdova, 40) ha programado hoy una noche con dj's emblemáticos de las décadas de 1980 y 1990. Destaca entre ellos el pionero Raúl Orellana, que durante doce años fue dj de Studio 54 de Barcelona. El resto de nombres: Luiggi Mix (Macxim), Josep Maria (Neon) Dj Frank, Ruben XXL Dj Gusta (No Name) y Juanjo Ese.