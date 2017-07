Escogidos los proyectos para la caravana de trailers del TNT

Hace unos días se dio a conocer el resultado de la selección para la programación de la próxima "Caravana de tráilers", que tendrá lugar en el marco del festival TNT, el próximo 29 de septiembre.

Los encargados de la selección han sido los miembros de G.R.U.A. (Grup de Recerca d'Universos Artístics), quienes han valorado los siguientes aspectos: "la profesionalidad del artista o compañía, la originalidad y coherencia artística de la propuesta presentada, tanto del proyecto como del trailer, y la conexión del contenido del proyecto con la línea artística del festival TNT (Terrassa Noves Tendències) basado en nuevos lenguajes de investigación escénica."

Las seis propuestas escogidas, todas ellas en proceso, han sido ideadas tanto para representarse en sala como en la calle, y son: "Kapital performance", de Soren Evison; "Reloaded autònoma", de la cia. Pelipolaka; "Saunterer", de Colectivo Ameno; "Suga", de Sepa & Lara Brown; "Porn is on", de Marina Rodríguez y "We can dance", de Esther Rodriguez.