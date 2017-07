Tu Tries y Alba ganan el Premi Joves X Terrassa de Rotary

El Centre de Lleure Tu Tries y la Associació Alba han ganado "ex aequo" el 20è Premi Joves X Terrasa de Rotary Club. La entrega del galardón fue presidida por Joan Cadafalch, presidente de la entidad, y tuvo lugar durante un acto celebrado en el Hostal del Fum. También asistieron representantes de tres entidades finalistas, el grupo de refuerzo educativo Causa, Canpa Jove y el Grupo de Joves La Fàbrica de Can Tusell.

Las entidades premiadas han merecido ese premio por dos proyectos concretos relacionados con jóvenes. El de Tu Tries es un esplai diario para chicos y chicas con diversidad funcional intelectual en riesgo de exclusión social. El de Alba consiste en un servicio de atención, información y prevención de consumo de drogas y otras sustancias para adolescentes entre 13 y 24 años de Terrassa y su área de influencia. Tras felicitar a los ganadores, Cadafalch subrayó "la consolidación y la importancia del premio, ya que reconoce a entidades que trabajan en acciones solidarias, desde la perspectiva de dar apoyo y ayuda a proyectos de jóvenes comprometidos en finalidades sociales".