Terrassa conmemora el Día del Orgullo LGTBI

Terrassa se suma un año más a la conmemoración del Día del Orgullo LGTBI con diversas actividades organizadas por la entidad LGTBI Terrassa y el Ayuntamiento. El acto central tendrá lugar, hoy, a las siete de la tarde, delante del Ayuntamiento, donde se dará reelectura al manifiesto que en 1977 marcó la visualización en Catalunya del movimiento social que reivindica la no discriminación de las personas por orientación sexual o identidad de género. El manifiesto que se leerá fue presentado por el Front d'Alliberament Gai de Catalunya durante su primera manifestación en 1977. Esta organización fue la primera entidad LGTBI legalizada en el Estado y la que inició el movimiento en Catalunya. El acto contará con la participación de la concejal LGTBI, LLuïsa Melgares, y de Lluís Rambla, miembro activo de la entidad LGTBI en Terrassa que participó en aquella primera manifestación hace cuarenta años. Como cada año, el Ayuntamiento de Terrassa izará la bandera irisada frente la sede Consistorial. El programa de actos arrancó el día 21 de junio con la proyección de la película "Center of my world", coincidiendo con el Día Internacional de la Educación no Sexista. Mañana, jueves, a las seis de la tarde, en el centro cívico President Macià acogerá una sesión (no abierta a la ciudadanía) de teatro-foro con el título "La diversitat ens fa lliures", a cargo de la Xixa Teatre sobre las discriminaciones que padecen las personas LGTBI. En esta actividad participarán 50 jóvenes.