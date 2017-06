Una hotalissa amb molts beneficis

El gaspatxo és el recurs més pràctic que molts pares tenen per anar introduint els aliments naturals i en especial les hortalisses a la dieta dels infants. No ens digueu que no és boníssim! És un plat ple de vitamines, en especial la "C", "A" i "E" que obtenim del pebrot, el tomàquet i l´oli d´oliva. També ens ofereix un gran aport de minerals (calci, fòsfor o magnesi) i és una bona alternativa per a perdre uns quilets. Aquest plat estrella de la dieta mediterrània, que tant ens agrada té altres propietats que molts desconeixem. A l´estiu, els seus cinc beneficis principals són els següents:

1.Protegeix del sol Gràcies a la seva quantitat de licopè és un gran antioxidant i amb la vitamina C té capacitat per activar la melanina de la pell, per protegir-la i per perllongar el bronzejat.

2. Un plat ideal per aprimar-se Té baixes calories i és imprescindible a les dietes per perdre pes.

3. Alleuja la fatiga de la calor Es tracta d´una bona font d´hidratació ajuda a mantenir la vitalitat de l´organisme.

4. Redueix les arrugues Amb propietats antioxidants fa que la pell estigui més protegida.

5. Actua contra la hipertensió També és un gran protector del cor i gràcies al seu un efecte vasodilatador controla la pressió.