Els "cabrio": luxe francès

Si ens agrada, de tant en tant, gaudir del trajecte per carretera sense tenir cap altre sostre que el mateix cel blau, potser en interessaran els models de la marca francesa DS Automobiles.

Aquesta firma de luxe, que forma part del catàleg de marques del Grup PSA (Peugeot-Citroën), compta amb diversos models que, segons explica DS, tant serveixen "per deixar-se veure per les terrasses més modernes de la ciutat (...) com per afrontar grans viatges". El maleter, que té una capacitat de 245 litres, n´és una raó.

Però no la única, donat que el fabricant assegura que les dimensions que tenen els vehicles permeten que els desplaçaments siguin confortables, tant si viatgem als seients del davant com si ens toca anar al darrere.

Personalitzats

Els models "cabrio", o descapotables, d´aquesta marca d´alta gamma són el DS3 Cabrio, el DS3 Cabrio Performance Line i el DS3 Le Make Up by Givenchy Cabrio. A més de poder quedar sense sostre, els cotxes també destaquen perquè cada conductor en pot personalitzar els interiors, els exteriors, així com els diversos motors. Aquests models, per exemple, compten amb 78 combinacions possibles entre els diferents sostres i els colors de la carrosseria.

Com a vehicles de nivell "premium", els esmentats automòbils incorporen certs tocs de distinció. Per exemple, el selecte cuir que en revesteix els seients.

Ara bé, potser la característica funcional més interessant dels tres vehicles de DS Automobiles és que en podem col·locar i retirar la capota anant, fins i tot, a 120 quilòmetres per hora. Per tant no haurem de buscar, de pressa i corrents, un lloc on parar si és que el cotxe va descapotat i tenim la pega que comença a ploure.

Tecnologia

Com passa ja amb gairebé tots els vehicles, els que ens ocupen també tenen en compte la tecnologia, en general, i la connexió entre el telèfon mòbil i el cotxe, en concret. El model DS 3 Cabrio, per exemple, té una pantalla tàctil de set polsades que pot associar-se tant a telèfons mòbils d´Apple com als Android.

Aquesta pantalla, que es troba situada al quadre de comandaments, serveix alhora per controlar la climatització, la ràdio i el navegador. Els avenços tecnològics també han permès que la marca de luxe francesa ens prometi que els passatgers no sentiran massa soroll quan viatgin descapotats. El motiu que dóna la firma, el trobem amagat a la tela de la capota, que està feta de vàries capes de material compost i una part interior acrílica. Tot plegat fa que els sorolls molestos quedin reduïts a un nivell més que assumible.