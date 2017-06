Incendio nocturno en el patio del INS Can Roca

Los vecinos de las torres del Pla del Bon Aire próximas a la avenida de Béjar sufrieron un importante sobresalto la pasada noche por un incendio que se produjo en el patio del INS Can Roca. Los hechos se desarrollaron alrededor de las once de la noche, cuando se apreció una pequeña columna de humo. Rápidamente se trasladaron al centro escolar tres unidades de Bombers y dos ambulancias, así como efectivos de Policia Municipal y Mossos. Según algunos testigos, el incendio fue provocado en el patio del colegio por un joven. Ayer fue el último día de curso escolar. El incendio generó una importante expectación entre los vecinos. Por fortuna no se produjeron heridos y le incendio fue sofocado con rapidez.