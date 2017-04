La pruna, dolça i molt digestiva

Símbol de fecunditat en diverses cultures, la pruna és una fruita molt saludable que sembla, és originària de dues parts del món: les varietats europees (Prunucs cerasifera) es van crear a la zona del Caucas, mentre que la varietat anomenada popularment japonesa (Prunucs salicina) és originària de la Xina.

Es tracta d´una fruita d´estiu, que es comença a trobar al juny i es pot comprar fins a octubre. Els principals països productors són Rússia, els Estats Units, Xina, Romania, Iugoslàvia, Alemanya, Turquia, França, Itàlia i Espanya (Barcelona, Alacant, Saragossa, València, Màlaga, Múrcia, Albacete, La Rioja, Granada i Còrdova).

La pruna es pot menjar fresca, bullida o seca. També és una fruita molt utilitzada per a l´elaboració de confitures i melmelades, encara que la millor manera de sentir el seu sabor és consumint-la al natural. La manera ideal per conservar-les és guardar-les en un lloc fresc, com ara la nevera, i retirar-les just abans de consumir-les, especialment si són madures. Les prunes també es poden usar per a l´elaboració de macedònies, pastissos i dolços, així com per melmelades i compotes.

Elixir de joventut

A les prunes se les ha considerat com a un elixir natural per al manteniment de la joventut. Tradicionalment es menjaven perquè se sabia que una dieta rica en aquest aliment ajudava a mantenir l´organisme en bona forma, prevenint l´aparició de moltes malalties de la vellesa i mantenint l´aspecte del cos en bon estat. La raó és que es tracta d´un aliment ric en vitamina I, un poderós antioxidant, que neutralitza l´acció dels radicals lliures. A més de la vitamina I, contenen molta vitamina A, en forma de betacarotens que es troben en els pigments tan abundants que posseeix aquesta fruita. La vitamina A és un altre poderós antioxidant que, entre altres, protegeix del deteriorament que el temps causa en l´organisme: ajuda a evitar el càncer, cuida de la pell, enforteix el sistema immunitari i cuida de la salut dels ulls prevenint les perdudes de visió. Si a aquestes dues vitamines, li sumem el seu contingut en vitamines del grup B, que, entre altres funcions, ajuda a mantenir la vida mental durant més temps, i a mantenir els nervis en bones condicions (evitant els problemes de falta de coordinació) o a regularitzar el ritme cardíac, comprendrem l´interessant que és menjar aquests fruits per a mantenir la nostra ment i el nostre cos en bona forma a mesura que passen els anys.

Mantenir el pes

L´abundant contingut en potassi i l´absència de sodi, juntament amb el moderat poder calòric de les prunes fresques, converteix aquest fruit en un bon aliat de les dietes per aprimar i en aquelles situacions que es vulgui mantenir el pes. El potassi contribueix a eliminar líquids corporals i evita així el problema de la retenció de líquids. A més, posseeixen molt poca grassa i el seu poder calòric ve determinat pels hidrats de carboni, que proporcionen una energia molt més duradora, pel que ajuden a solucionar la necessitat de "picar", ja que mantenen la sensació de sacietat durant més temps.

D´altra banda, s´ha comprovat que la ingesta habitual d´aquesta fruita en els últims dies de setembre pot ajudar a prevenir els símptomes de la depressió de tardor, a més d´ajudar a superar l´estrès de la tornada al treball o a reforçar l´ànim i la concentració dels estudiants.

A més, són un remei contra el restrenyiment i el colesterol degut a la gran quantitat de fibra que aporten.