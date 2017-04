Mobles d'estil rústic i daurats, l'últim crit

Quan arriba el bon temps, a molts ens agafen ganes de fer coses noves. Planejar un viatge, renovar el vestuari, sortir més els caps de setmana... i també canviar la decoració de la casa. Els canvis d´estació s´associen a nous començament, i per això moltes persones es decideixen a redecorar les seves llars. De fet, ja fa temps que els dissenyadors d´interiors anuncien les seves propostes de cara a la primavera i l´estiu d´aquest 2017 perquè aquells que estan pesant en fer algun canvi a la llar o fins i tot mudar-se, puguin avançar-se i aconseguir que casa seva estigui a l´avantguarda quant a decoració es refereix.

Una de les tendències que ve amb més força és la combinació de mobles en coure i daurat. Els primers passos d´aquest estil en els mobles de disseny van arribar amb el retorn del daurat més dels anys setanta. Mobles d´estil retro amb tot el glamur de l´època "disco" del mobiliari domèstic. Així mateix, en els últims mesos s´ha viscut també un revival de l´estil coure. Mobles acabat en aquest material, amb un toc d´estil rústic, domèstic i casolà o amb línies de disseny més industrial.

Les taules auxiliars són un exemple perfecte d´aquest disseny. Són peces de mobiliari que no exigeixen una gran inversió, visualment lleugeres per no carregar l´ambient (cal tenir en compte que són daurades i de coure) i fàcilment combinables amb altres tendències. De la mateixa manera, els mobles de saló destil·len classe i perfecció, tant en els acabats com en l´alta qualitat dels materials. En ser grans peces, aquests mobles de disseny deixen els acabats daurats pels detalls, així eviten una atmosfera carregada.

La fusta, reina de reines

La fusta segueix sent el material estrella en la decoració de la llar. Marquen tendència els mobles de fusta poc tractada i amb moltes vetes. Aquest tipus de mobiliari ajuda a aconseguir un ambient agradable, de caliu i relaxant en tota la casa. La fusta de tonalitats clares està molt de moda, i és la manera d´aconseguir estances molt lluminoses i amb sensació d´espai.

Però a més de la fusta, hi ha altes materials que arriben amb força i que marquen tendència aquest 2017. Així, el marbre torna a ser protagonista. Anys enrere era un imprescindible per tota casa que es preués, sent indiscutible en banys i cuines. Una tendència que va anar de capa caiguda i que ara torna amb molta força. El marbre no només el trobem en cuines i banys sinó també als mobles de menjadors i sales i fins i tot, en taules o peces auxiliars.

Estils decoratius

Quant a estils decoratius en general, no s´esperen moltes novetats per aquest 2017. Així, segueix el nòrdic com a estil decoratiu principal. La senzillesa, la comoditat i la practicitat són les claus d´aquest estil nòrdic o escandinau. Els mobles són funcionals i simples, sense perdre ni una gota del disseny característic dels països nòrdics, basat en la naturalesa.

Seguit molt de prop es manté l´estil industrial, un estil que agrada molt i que no passa de moda. Es destaca en ambients amplis i diàfans que mostren les seves estructures nues i s´inclina per mobles de materials nobles, reciclats i sense estridències.

L´habitació, al centre

Això si, els mobles que més canvien enguany són els llits. Això es deu al fet que els capçals es transformen i van cap amunt, passant a ser el centre. Aquesta tendència, que normalment ve associada als hotels de luxe i a les cases de les celebritats, inundaran les cases d´aquells que volen donar un toc de glamur als seus dormitoris, ja sigui a través d´un model clàssic amb botons o més modern, amb vellut.

D´altra banda, als dormitoris es torna a recuperar la idea de pintar únicament una paret amb motius diferents per tal d´afegir un toc de personalitat a la vegada que es juga amb la profunditat. I és que les parets són escenari de diversos corrents i, de fet, el retorn del paper tapis és una de les grans tendències. Els models amb més sortida seran els relatius a viatges, naturalesa o arquitectura.

A més, en plena voràgine del "Do it yourself", la presència d´accessoris artesanals en formes tèxtils és una altra de les tendències que es cola en els dormitoris. Edredons, llençols i coixins amb brodats o detalls de treball fi de mans expertes són una altra clau. En aquest sentit, convé destacar que els detalls són molt importants aquest 2017, ja que doten de singularitat els espais. Es tracta per tant d´introduir elements que marquen la diferència, apostant per una sofisticació que trenqui amb la monotonia. Làmpades, miralls, teixits amb tons forts... cadascú amb la seva personalitat.

Materials reciclats

La preocupació pel medi ambient segueix a l´alça en el món de la decoració, quelcom que té a veure amb la creixent consciència de la població. Així, els mobles fets amb materials reciclats tindran també gran protagonisme. És per això que es pot optar per usar diferents mobles reciclats a totes les estances, siguin de tendes espacialitzades o fets per un mateix. I és que no només contribueixen a la defensa del medi ambient, sinó també a donar-li a la teva llar un toc personal i únic. Coneguts fabricants s´han apuntat a aquesta moda i ja han llançat línies de mobles a partir de fusta, plàstic i vidre reciclat.