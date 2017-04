Dietes d'aportació proteica

La pèrdua ràpida de pes a mesura que s´acosta l´estiu pot convertir-se en una obsessió. Sobretot en persones que tenen tendència a engreixar-se fàcilment. Per a donar resposta a aquest desig, de manera saludable i sense patir dèficit de proteïnes, vitamines o minerals, una de les dietes que, sota control mèdic, aconsegueixen millors resultats és la dieta d´aportació proteica. Es tracta d´un mètode personalitzat que serveix tant per eliminar uns quants quilos com per actuar en casos més severs de sobrepés. L´avantatge principal és que conserva la massa muscular, sense flacciditat.

En la dieta dividim els nutrients en tres tipus: hidrats de carbó, greixos i proteïnes. Quan adquirim més hidrats de carbó dels que gastem, el nostre cos els emmagatzema en forma de greixos per quan ens falta energia extra. El principi bàsic de la dieta proteica consisteix a disminuir al màxim l´aportació de glúcids (sucres) i lípids (greixos) i mantenir l´aportació de proteïnes. D´aquesta manera en reduir l´aportació d´hidrats de carboni l´organisme a generar glúcids a partir de les reserves de greixos que tenim acumulats per tal de cobrir les demandes bassals.

Amb això aconseguim abaixar pes i volum de greix de forma molt important i ràpida (cremem les reserves durant les 24 hores del dia) i sense passar gana ni sentir-nos defallits.

Les aportacions de proteïnes en aquest tipus de dietes acostumen a fer-se sovint amb proteïna vegetal i no animal (de soja, pèsols i altres). Sota prescripció mèdica el pacient consumeix uns suplements vitamínics en forma d´aliments (galetes) que són molt apetitosos i no fa la sensació d´estar fent una dieta hipocalòrica.

Amb aquests complements el pacient s´assegura l´aportació indispensable de micronutrients (vitamines, oligoelements, minerals, sodi, potassi, magnesi, àcids grassos) per evitar qualsevol carència i perdre pes amb salut.

Aquesta dieta es desenvolupa en fases successives per a aconseguir, primer, un descens ràpid de pes (del 75-80%), posteriorment una reeducació alimentària (pèrdua del 20-25%) i una reducció final del pes fixat.

L´èxit d´aquest pla d´aprimament rau a fer un canvi en els hàbits, amb cinc àpats al dia, exercici físic i, en definitiva, un canvi de mentalitat en la forma de menjar i de cuidar-se.