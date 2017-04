El PSC exige más transparencia a Salut en la compra del HGC

Representantes de la Federació del PSC Vallès Oest, con el diputado Pol Gibert, a la cabeza, valoraron ayer la posible compra anunciada por parte del conseller de Salut, Antoni Comín, del Hospital General de Catalunya (HCG) propiedad Quiron Salud. Y cabe decir que sólo hubo críticas en la idea que plantea el máximo responsable político en Catalunya. Gibert, que abrió el turno de la rueda de prensa convocada, denunció la forma con la que Comín está gestionando este asunto.

En este sentido, el diputado socialista Parlament recriminó al conseller la falta de transparencia. "Un día dice A y otro B y otro día no dice nada. Sólo da titulares pero luego no explica cómo se hará esta compra, cuál será el modelo de gestión y qué repercusión tendrá para los usuarios y los empleados". Gibert calificó a Comín de "evasivo" y de actuar de "espaldas a los ciudadanía". Los representantes del partido en la comarca suscribieron sus palabras. Marta Garcia, secretaria de salud del PSC Vallès Oest y concejal de Salut en el Ayuntamiento de Rubí, recordó que el tema de la sanidad es "sensible" y reprochó a Comín "falta de lealtad institucional en la medida que no habla con claridad de esta posible compra del HGC al grupo QuironSalud". Pere Soler, primer secretario del PSC en Sant Cugat y portavoz de este partido en aquel municipio, se sumó a las críticas para hacer hincapié en que "el tema tiene efectos sobre una población de 200 mil personas en la comarca" y manifestó su temor a que "la adquisición de este hospital acabe por desestimar el nuevo hospital Ernest Lluch de Rubí que hace tiempo que está pendiente y descartar que el HGC sea público".

Consenso político

Soler consideró, además, que Salut debería contar con los ayuntamientos de la comarca como Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, Rubí, Castellbisbal y otros y que, por el hecho de ser un tema comarcal, tienen el propósito de presentar una moción en el pleno del Consell Comarcal del Vallès Occidental para después llevarla al Parlament de Catalunya. Una moción a través de la cual se quiere pedir explicaciones sobre el futuro del HGC en caso de que pase a manos del Govern.

David Mier, secretario de comunicación del PSC en Castellbisbal, añadió su preocupación y aprovechó para citar las carencias de los habitantes de su población. Al respecto pidió de nuevo la reapertura del servicio de urgencias del Centre d'Asistència Primària (CAP) para que este pueda funcionar 24 horas y más medios de transporte público para conectar con los hospitales de referencia, en este caso Hospital Universitari Mútua Terrassa y Consorci Sanitari de Terrassa.