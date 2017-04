Los mayores presentan su "show" musical

Durante el curso, los Casals de Gran realizan una intensa actividad en todos los ámbitos, especialmente en el artístico. Los usuarios son desde ayer y hasta el viernes protagonistas de un amplio programa de actuaciones en el Centre Cultural Terrassa bajo el paraguas del servicio de promoción de Personas Mayores del Ayuntamiento y la Federació de Centres i Associacions de Gent Gran de Terrassa i Comarca. El ciclo se abrió ayer por la tarde con el "Show" de los Casals de Gent Gran de Ca N'Aurell, Les Arenes y Can Roca y de la entidad Aires Nuevos. El espectáculo comprendió la interpretación en "playback"de canción clásica española y también canciones catalanas. Para hoy está previsto un gran concierto coral que contará con la participación de las formaciones de Terrassa Centre, La Maurina, La Antiga Coral de Can Roca, Ca N'Aurell y Creu Roja. Esta audición se complementará con el Coro Rociero y un desfile de vestidos de papel y modernistas. El programa se clausurará el viernes con un nuevo "Show" musical que será interpretado por los Casals de Gent Gran de Can Boada, Terrassa Centre, Sant Pere Nord y Sant Llorenç.