"Tinc associada al nom la festa més maca que hi ha"

Jordi Humet Alsius

pianista de 35 anys

Ve d´una família destacada de músics terrassencs, què ha significat això per a vostè?

Tenir la família que tinc ha fet que la música estigués present i naturalitzada a la meva vida, i que voler ser músic no representés cap problema.

Ha aconseguit fer-se el seu nom, més enllà de la família. Com va ara la seva carrera?

Jo he triat la via clàssica, possiblement la més alternativa de totes avui dia. Estic abocat a la música de cambra amb el Trio Pedrell, amb qui faré una gira per la Xina que tancarem amb un concert el 28 de maig a l´Auditori Municipal.

Quin seria el seu somni?

Voldria poder arribar a molta gent a través de la música clàssica i poder tocar a les sales més importants a nivell nacional i internacional.

Se sent orgullós de dur el cognom Humet?

Em sento tan orgullós del cognom Humet com del meu segon cognom, Alsius. Per a mi Humet va lligat a la música i Alsius, a la cohesió familiar.

Quant al seu nom, Jordi, què significa per a vostè?

M´agrada perquè és molt català, i tinc associada al meu nom la festa col·lectiva més maca que hi ha.

Què té d´especial el 23 d´abril?

Que és un dia dedicat a la cultura, llibres de tota mena i per a tots els gustos i a l´amor romàntic, familiar, l´amistat... És un gran dia.