"Sant Jordi és un dia per viure al carrer"

Jordi Juanico Sabaté

president de Minyons

Quants anys porta relacionat amb Minyons?

Tota la vida, des del 1979, en què van començar.

Què significa per a vostè ser-ne el president?

Molta il·lusió, molta responsabilitat i moltes ganes de fer moltes coses. I també una oportunitat de tornar a la colla tot el que m´ha donat.

És un grup de cultura popular, igual que popular és el seu nom. Què representa per a vostè un dia com Sant Jordi?

M´agrada molt pel que representa especialment per a la cultura. Però també per a la tradició i el país. Vinculant-lo amb la lectura, és un dia per dedicar-li, en una societat on està cada cop més menystinguda. I també és un dia que mostra el tarannà del país, de la seva gent, que fa que encara te l´estimis més.

Com el viu i com celebra aquest dia?

És un dia com un altre, però enguany, al ser festiu, suposo que el celebraré amb la família. El que sí que té d´especial és que és un dia en què surts al carrer i que trobes molta gent que potser no veus durant l´any. I també un dia per fer castells, és clar. Amb tot el que això representa: els castells és fer festa, joia i alegria.

En aquest sentit, com contribueixen els grups de cultura popular a aquest dia?

Suposo que hi ha de tot, hi ha grups que hi participen més activament que altres.

Li agrada viure´l al carrer?

Aquest és un dia per estar a fora, envoltat de gent i de la il·lusió de les parelles que porten roses i llibres. Envoltat de la celebració que comporta la diada.