Roses, pètals d'amor i de festa

Una de les festes catalanes més boniques és la de Sant Jordi. Aquesta vegada, l´heroic patró arriba un diumenge, de manera que la florida celebració promet allargar-se durant tot el cap de setmana.

Conta la llegenda que a la població de Montblanc, a la comarca de la Conca de Barberà, hi vivia un drac terrible, que es cruspia tant els homes com els animals. Per apaivagar la insaciable gana de la bèstia, els habitants del municipi feien un sorteig i la persona escollida era donada al monstre com a sacrifici.

Fins que la sort va fer que la triada fos la filla del rei, que hagués mort sense remei si no hagués estat perquè de sobte va aparèixer un bell cavaller, Sant Jordi, que va matar el drac i la va salvar. De la sang vessada va néixer un roser de flors vermelles, que són les que regalem a la parella o als nostres éssers estimats en aquesta diada.

Amb tons diversos

La rosa de color vermell, símbol de l´amor, amb els seus pètals i les seves espines, és la flor reina de Sant Jordi. El 90 per cent de les roses venudes demà seran d´aquest color, segons Mercabarna-flor. Però també veurem pel carrer roses blanques (signe d´un amor pur), rosa fosc (símbol d´agraïment), rosa clar (d´admiració i tendresa), grogues (que denoten amistat) o blaves (un senyal de nous horitzons a la vida).

Les novetats vindran, segons expliquen des de Mercabarna, amb dues varietats procedents d´Holanda. Una d´elles, anomenada Lady Carolina, és de color préssec. Mentre que l´Ivy y la Bubble Gum tenen una tonalitat tirant al rosa fúcsia.

Una altra de les novetats sembla que serà l´embolcall. Des de Mercabarna-flor indiquen que el consumidor vol fugir cada vegada més de la típica paperina de cel·lofana. Per això, enguany, hi haurà embolcalls més "originals, reciclables, ecològics, pràctics i econòmics", amb la idea que aquesta opció substitueixi de mica en mica el plàstic. Així trobarem, d´una banda, paperines de cartró o papers reforçats, i caixes de cartró decorades amb motius de Sant Jordi. D´una altra, suports de fusta blanca, com les d´una caixa de fruita, en forma de paperina o escut de Sant Jordi. I, per últim, les roses descansaran sobre figures de ferro o altres materials amb el disseny d´un drac o un cor, que serviran com a suport de les flors.

La presidenta de Mercabarna, Montserrat Ballarín, indica que "el fet que la diada sigui just un diumenge després de la Setmana Santa farà que molts ciutadans no tornin a marxar fora i es quedin a viure Sant Jordi".

Des del mercat majorista estimen que aquest dia es venen el 30 per cent del total de les roses que es comercialitzen a Catalunya durant tot l´any. I que els preus es mantindran com el 2016.