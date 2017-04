Pastissos i pans per la diada

Catalunya, Sant Jordi s´associa a la rosa i el llibre. Però també té un vessant gastronòmic important. Des de fa dècades, són moltes les pastisseries que s´afegeixen a la celebració elaborant un pastís batejat igual que el sant. Més recentment, els flequers han començat a elaborar un pa amb el mateix nom a base de formatge, sobrassada i nous. Cal dir també, que hi ha establiments que fan les seves pròpies creacions, com roses dolces, neules de Sant Jordi, dracs de xocolata i similars.

El de Sant Jordi és un pastís que es caracteritza per la seva forma rectangular i porta quatre o cinc làmines de pa de pessic a base de sucre, ametlla, rovell i gema d´ou. Aquest pastís no es decora pels costats (ni amb mantega, bocins d´ametlla o xocolata), ja que les capes han de semblar fulls d´un llibre i això s´ha de poder veure clarament. El que si es fa, és guarnir amb sucre cremat o sucre llustre la part de dalt i s´hi grava algun motiu de la diada: un Sant Jordi, un drac, una rosa vermella, la senyera... Es tracta d´un dolç que parteix d´una recepta del segle XIII i que es va introduir cap a la dècada dels quaranta del segle passat.

Creat fa tres dècades

No tan estès com el pastís i d´invenció molt més recent, el Pa de Sant Jordi també s´ha sumat a la celebració cada 23 d´abril. És un pa de disseny que representa l´escut de Catalunya: quatre barres vermelles sobre fons groc. Elaborat amb gran cura a partir de tres pastes: de nous, de sobrassada i de formatge, fa que sigui un pa gustós i aromàtic.

El pa de Sant Jordi, com altres tipus de pans, és un aliment molt nutritiu. El seu component principal són els hidrats de carboni, sobretot en forma de midó. També és una bona font de proteïnes però, com que són d´origen vegetal, la seva qualitat és inferior a les animals. Tot i tenir poca quantitat de vitamines i minerals, és un aliment que ha de formar part de l´alimentació habitual.

Aquest pa va ser creat als anys vuitanta pel forner barceloní Eduard Crespo i difós sota l´empara del Gremi de Flequers de Barcelona, que feia temps que cercava una menja específica per a la festa de Sant Jordi. Aquest pa s´ha popularitzat molt entre la ciutadania i es pot trobar en altres dates assenyalades, com ara l´Onze de Setembre o la Mercè.