Jaume Cabré gana por goleada en un Sant Jordi masivo y soleado

En Terrassa, el autor con más ventas en la Diada de Sant Jordi ha sido, este año, terrassense. Y sin discusión: en los puestos y librerías consultados, prácticamente el único título en el que coincidían todos ha sido "Quan arriba la penombra", el reciente libro de relatos de Jaume Cabré, paradójicamente "best-seller" de una jornada en la que ha brillado el sol y el buen tiempo ha animado a los ciudadanos a llenar masivamente las calles. En segunda posición, "Rosa de cendra", de Pilar Rahola, también solicitado de forma apabullante por los terrassenses. Otros títulos con buenas ventas han sido "El que et diré quan et torni a veure", de Albert Espinosa, "Nosaltres dos" de Xavier Bosch, y "El laberinto de los espíritus", de Carlos Ruis Zafón, entre otros, y los de diversos autores locales que firmaban sus obras.

Por coincidir en domingo, este año ha habido dos días de ambiente de Sant Jordi, pero el sábado fue más escasa la venta de libros, especialmente en los puestos callejeros (la gente prefería seguir la tradición de comprárselo el día de Sant Jordi), no así la de rosas, muy alta ya desde el viernes. La Fira del Llibre Vell i d´Ocasió, anunciada para los dos días en el patio del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, se realizó solo el sábado en este espacio. Hoy, debido a que muchos paradistas prefirieron estar en el mercado semanal de Sabadell, ha quedado reducida a unos pocos puestos (por la tarde, a uno, el de la Associació de Col€leccionistes de Terrassa) e instalados en la Rambla d´Ègara.

La cultura popular también ha tenido protagonismo en esta diada. Castellers y Minyons han celebrado el dia de Sant Jordi con sendos castells. Destacan el pilar de 5 de Minyons y el pilar de 4 de Castellers en honor a Carles Feiner, fallecido ayer los malva han realizado además un 3d8,2d8f,4d8 y un p6. Por su parte, Castellers han erigido también un 5d7,7d7,3d7ps y un p5.