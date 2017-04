Jordi Fulla

artista nascut el 1967 a Igualada i afincat a Terrassa

Quan va començar la seva trajectòria com artista?

El meu camí com artista va començar molt jove, amb la primera exposició als 18 anys, i d´això ja en fa 32€

Com definiria el seu art?

Parlo de les dificultats per palpar la realitat, sobre l´espai temporal, l´instant sostingut d´un segon de vida, de mirada, que es composa de passat i futur, deixant entreveure que el present no s´ubica enlloc.

Actualment exposa a la Sala daurada de Montserrat, ens en pot fer cinc cèntims?

És un projecte nascut de les meves experiències amb Japó. Parlo des de la frontera entre la mirada oriental i occidental, aquell "no lloc" en el que ambdues cultures friccionen, creant fascinació i perplexitat. Es titula "Anatomia d´una illa a ulls clucs" i serà al museu fins l´11 de setembre.

Es definiria com una persona creient?

No des dels estendards i dogmes col·lectius, però qualsevol persona té un rerafons espiritual.

Aleshores, què significa per vostè el dia de Sant Jordi?

No ho sé massa. Es barreja el fet personal de dir-me així amb la celebració col·lectiva.

I dur aquest nom?

Depèn. Quan fa molts anys em vaig instal·lar a Paris, era l´època d´un fenomen musical de masses francès, un nen de 4 o 5 anys que és deia Jordy. Quan deia jo el meu nom, tenia assegurat com a mínim el somriure€

Què té d´especial el 23 d´abril ?

Hi ha un aire positiu en l´ambient, que el fa entranyable.

Com el viu?

M´agrada passejar pels carrers preferentment al matí, sense comprar llibres perquè això ho faig durant tot l´any. Cap al vespre, em trobo amb algunes persones per sopar.