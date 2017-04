El gerro de Sant Jordi és olímpic

Era l´11 de setembre de l´any 1993 quan Terrassa va estrenar l´escultura dedicada a l´hockey que hi ha al davant de l´Estadi Olímpic. Aquella obra, signada per l´artista nascuda a Vic Rosa Serra, va ser una donació que el Comitè Olímpic Internacional (COI) va fer a Terrassa com a mostra de reconeixement vers la feina feta per la ciutat durant els Jocs de Barcelona 92.

Aquest 2017 es compleixen just 25 anys de la recordada cita olímpica celebrada a la capital catalana. Aprofitant l´efemèride, la Unió de Floristes de Terrassa (l´antic Gremi de Floristeria de Terrassa i Comarca) ha presentat un gerro de Sant Jordi inspirat en l´esmentada escultura. La peça és obra de l´escultor i dissenyador gràfic egarenc Joan Carraminyana.

El president de la Unió de Floristes de Terrassa (a la qual hi ha associades el 70 per cent de les floristeries de la ciutat), Carles Clapés, detalla que el gerro de Sant Jordi d´aquest any "és olímpic, és una peça de fusta i acer de la qual s´ha fet una producció limitada de 150 unitats". El gerro es ven a un preu orientatiu d´entre 36 i 45 euros a totes les floristeries vinculades a la unió gremial.

215 mil roses

La particularitat d´aquest Sant Jordi és que cau en diumenge. Aquest fet, segons Clapés, "farà que a Terrassa hi hagi parades de roses al carrer durant tot el cap de setmana". El president d´aquest gremi lligat a la patronal Cecot afegeix que "potser caurà una mica la venda de roses pel que fa a les empreses que les regalen als seus treballadors", però diu que aquesta possible minva "es pot compensar amb què els compradors no tindran tanta pressa en fer la tria de la rosa com els anys en què Sant Jordi cau en un dia feiner", i així podran mirar-s´ho tot una mica més.

La previsió és que el present cap de setmana pels carrers de Terrassa circulin unes 215 mil roses, és a dir, una per cada habitant de la ciutat. "Aquí no només hem de comptar les roses que es venen, sinó també aquelles que regalen tant els comerços als clients com les empreses als seus empleats."

En Carles Clapés esmenta que avui en dia la major part de les roses que es comercialitzen per Sant Jordi no són pas de producció catalana. "Les roses venen sobretot de Sudamèrica, Holanda i ara també en comencen a arribar moltes de Kènia", destaca.

Per conservar-les

Aprofitant que parlem amb un florista expert, li preguntem què hem de fer perquè la rosa de Sant Jordi se´ns guardi ben maca durant força dies. "El més important és agafar un gerro i omplir-lo bé d´aigua. Després tallem la part de baix de la tija de la rosa", conta. "Encara que estigui al gerro, i ja tallada, és millor que a la rosa no li toqui el sol directe tota l´estona. Així evitarem que se´ns assequi", afegeix.

L´expert també recorda que a les floristeries venen un preparat especial per tal que les roses, i les flors en general, se´ns conservin boniques durant més temps.

Això sí, si triem una rosa que tingui un capoll tancadet, ens durarà més dies que si n´escollim una que es trobi ja ben oberta. "Però hi ha gent –diu Clapés– que el dia de Sant Jordi li agrada lluir una rosa que estigui ja ben desplegada, que es trobi en la seva plenitud". Tot fa festa, en qualsevol cas.