Dir-se Jordi

Sant Jordi és una festivitat molt arrelada a Catalunya. És de fet un dia molt destacat que milers de catalans viuen amb alegria, d´una manera especial i sortint al carrer. La rosa i el llibre en són l´element distintiu per excel·lència, al qual s´ha unit als últims anys la bandera catalana a causa del to reivindicatiu que ha adquirit aquesta festivitat.

Però, més enllà de ser un dia de catalanitat, cultura, tradició i enamorats, és també un dia molt destacat per a totes aquelles persones que es diuen Jordi, ja que s´afegeix un ítem més a la celebració gràcies a dur un nom tan tradicional que duen gairebé 74.000 persones arreu de Catalunya i 8.323 al Vallès Occidental. No obstant, és un nom que ha perdut popularitat, i que l´any passat només es va posar a vuit nens (set Jordis i un Jorge).

Cada cop més, el 23 d´abril se celebra amb motius populars i no pas santorals. "Em dic Jordi i em fa molta il·lusió, però el dia el visc com el primer dia de benvinguda a la primavera, de la festa de la felicitat, la cultura i l´amor", explica Jordi Juanico, president de Minyons de Terrassa.

A Jordi Grau, escultor, aquest nom li "agrada molt, és molt català", tot i que confessa que "normalment els sants no els celebro perquè no sóc d´església. Això sí, aquest dia m´hi veig com una mica obligat perquè surto al carrer i la gent em va parant i felicitant. Però el que és especial és la diada. La celebració de la llegenda de Sant Jordi, del dia de la rosa i del llibre".

Jordi Humet, músic egarenc, també afirma que ho viu "des del vessant popular. Intento trobar el temps per fer una volta per les parades de llibres amb la parella i gaudir de l´ambient".

Dia per l´amor

I és que el 23 d´abril tampoc poden faltar les roses, els llibres i els enamorats. A Catalunya s´ajunten diversos elements que fan d´aquesta una de les festes més importants del país. Les parelles celebren romàntiques el seu dia, mentre hi ha gent que gaudeix del bon temps i de l´ambient carregat de colors i olor de roses i d´altres que compren el llibre del seu autor preferit que, aprofitant l´avinentesa, ha decidit publicar.

Els carrers s´omplen de persones passejant entre parades de flors i llibres, buscant el regal ideal. Tot per celebrar l´amor. I és que tal com diu Jordi Juanico "l´amor no fa mai mal i és un dels sentiments més bonics que tenim. I aquest és un dia ideal per pensar-hi, viure´l i revitalitzar-lo". En aquest sentit, i amb un toc d´humor, l´artista egarenc Jordi Fulla explica que amb la seva parella -escocesa- sempre tenen un debat entre el dia de Sant Valentí i el de Sant Jordi, però "com que no creiem en el màrqueting, ho acabem celebrant qualsevol dia de l´any amb una copa de vi". En canvi, Jordi Grau diu que "el Sant Valentí, jo no el celebro. Per a mi el dia dels enamorats és el 23 d´abril. És com el Pare Noel i els Reis. Per a mi només se celebren els Reis. De fet és l´únic dia de l´any que sóc monàrquic".

Fer país

També hi ha els qui aprofiten Sant Jordi per reclamar el país penjant senyeres i estelades als balcons, que també es troben engalanant aparadors o parades. I és que, sobretot en els darrers anys, aquesta s´ha convertit en una festa reivindicativa. "És com un petit 11 de Setembre", diu Jordi Grau. "Aquest any ha de ser més reivindicativa que mai. És molt important que hi posem el coll i que sigui l´últim any de lluita. En els cinc mesos que ens queden (per la independència) ho hem d´acabar de rematar. I amb el tarannà dels últims Sant Jordi que he viscut, en què tothom ha anat plegat i amb alegria, crec que ens en sortirem i aconseguirem el país que volem." En canvi, per a Jordi Humet, "no cal polaritzar la festa. A vegades sento com si ara totes les festes servissin per reivindicar alguna cosa. El 23 d´abril és un dia per viure de forma relaxada i en família. No negaré que sento orgull de tenir un dia en què la cultura surt al carrer amb força". El mateix pensa Jordi Fulla quan afirma que "tenim excés de jornades reivindicatives".

No obstant això, en el que sí que estan d´acord és en el dret a decidir i la necessitat de fer un referèndum. "Els drets haurien de ser completament inalienables, no entenc una altra possibilitat. Quan hi ha lleis i/o discursos que alteren les possibilitats dels drets, només hi ha dos camins: o bé es canvien les lleis per adaptar-les als drets o bé senzillament s´hi passa per sobre", reclama Jordi Fulla. Per a Jordi Grau "no hi ha una altra opció que no sigui el dret a decidir" i, a més, aposta per la independència, igual que ho fa Jordi Juanico. Quant a la possibilitat de fer la consulta, ningú n´està segur al cent per cent. "És difícil de preveure. D´una banda hi ha un Estat, l´espanyol, que és fallit des de fa segles i que no ha afrontat ni tan sols la dictadura. De l´altra, un poble capaç de generar impressionants energies col·lectives però que viu en un bucle entre la virtut i la derrota", diu Jordi Fulla. Per la seva banda, Jordi Humet afirma que "si no és possible, serà la confirmació inequívoca que vivim en una democràcia malalta". Més optimistes es mostren Grau i Juanico. El primer remarca que "s´ha d´aconseguir sigui com sigui, ja que el dret a votar i a la democràcia és vital". Per la seva banda, Juanico és més contundent i reclama que "si no hi ha referèndum, espero que hi hagi una sortida molt més directa".

Com són els Jordis?

"El qui treballa la terra." Això vol dir Jordi, un nom que prové del grec i que s´associa al famós príncep de Capadòcia que va vèncer en un llegendari combat el gran drac, en el segle IV. Es diu que qui s´anomena així té una personalitat que reflecteix esforç, algú que fa tot el possible per aconseguir els seus objectius. Compta amb una personalitat molt forta, per la qual cosa poques vegades accepta consells. De la mateixa manera, són persones molt emotives, protectores i desitjoses de sentir un equilibri emocional que els aporti l´estabilitat necessària per fer front als reptes diaris. En el terreny laboral, es dediquen a tasques en l´àrea de vendes i la tecnologia els apassiona, el que comporta que busquin relacionar aquestes activitats amb el seu negoci. En l´amor tenen una personalitat molt forta; solen ser romàntics i detallistes però també cauen en excessos i són gelosos. El Jordi és una persona molt familiar i, sovint, roman fins a edat adulta a casa dels pares o amb qui ha crescut.