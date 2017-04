Las novedades terrassenses

Las principales editoriales del país aprovechan la Diada de Sant Jordi para publicar los libros más esperados del año. Y es que se trata del día en que más ejemplares se venden. Para muchas librerías la facturación supone entre un 5% y un 8% del global del año.Los autores egarenses han sacado un buen puñado de novedades literarias pensando en este Sant Jordi. A continuación ofrecemos una selección con algunos de estos títulos con acento terrassense.

Marcats pel 92 - Josep Cadalso

En julio se cumplirán 25 años de la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, en los que Terrassa fue subsede del torneo de hockey. Además, un importante nombre de deportistas locales participaron en distintas modalidades. A través del testimonio de sus protagonistas, recuperamos la magia de aquellos Juegos.

Pantocràtor - Enric Soler

En 1907 Josep Puig y Cadafalch y su equipo emprenden un emocionante viaje en el tiempo. Desde Luishon hasta Roda de Isábena, recorren cuatro valles pirenaicos llenos de interesantes vestigios románicos que enseguida se apresuran a medir, inventariar, dibujar y fotografiar. Más de cien años más tarde, Enric Soler se pone en camino y sigue su rastro.

De l´estadi a la trinxera - Domènec Jofresa

La novela transcurre entre 1932 y 1939, entre dos realidades muy diferenciadas, Catalunya y Rusia, y un eje central, la Guerra Civil. La trama principal gira entorno a la frustrada celebración de la Olimpiada Popular de 1936, y es este el punto de confluencia de la trama rusa y la catalana. Un entramado de referencias históricas mantienen vivo el interés del lector.

L´herba sempre és més verda a l´altra banda - Xavi Coral

El origen de este libro se remonta al verano de 2014, cuando Xavi Coral publicó una serie de artículos de viajes en el periódico Ara. En el libro, aquel cuerpo inicial ha sido ampliado con nuevas crónicas y un apunte periodístico que complementa y cierra cada uno de los relatos.

Merrick - Lluís Prats

Mary Jane Potter cae bajo las patas de un elefante durante la cabalgata del Circo Wombwell. El hijo que crece en sus entrañas quedará marcado para toda la vida. El pequeño Joseph nace, y mientras una extraña enfermedad lo empieza a deformar, su madre lo mece y lo envuelve con el antídoto más fuerte: el amor.

Fes-me la permanent - Anna Carreras

Un viaje real por un amor que no hay que hacer porque ya es. Un libro que hace el amor al amor, el de verdad, el que quizás no sale en los libros ni en las películas. Saiola, la protagonista, es la enamorada más sincera de su época. La vida y la escritura de Saiola son un mismo latido: sin latido real no hay verdad artística.

No sense tu - Tessa Julià

Un noche de noviembre de 1938 el padre de una familia de labradores de Matadepera anuncia que se ha apuntado al frente. La madre, que irá a ofrecerse a casa Salvans, donde se acaba de instalar el presidente de la República Manuel Azaña, y Anna, la hija, tendrán que trabajar de lo lindo para llevar el cortijo y ganarse la vida.

Col·leccionistes de Terrassa. Catàleg de la seva història - Ana Fernández

El coleccionismo en nuestra ciudad ya tiene su historia. Un volumen de 344 páginas que narra la trayectoria de la Associació de Col?leccionistes de Terrassa (antiguo Grup Filatèlic i Numismàtic) y que rastrea los antecedentes del coleccionismo egarense anteriores a la entidad, desde 1933.