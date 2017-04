Josep Gòrriz: "Lo más difícil de escribir es pensar"

Si no tienes nada que contar, mejor no escribas. Puedes dominar a la perfección el lenguaje, la sintaxis, el estilo, puedes construir frases perfectamente hilvanadas, pero si no tienes nada que decir, sólo serán palabras huecas, vacías, como esos bonitos floreros que nadie sabe donde colocar. Esa fue una de las ideas que lanzó ayer el escritor y profesor Josep Gòrriz, en una charla magistral que ofreció con motivo de la entrega de los premios del certamen literario de Diari de Terrassa en la Nova Jazz Cava.

"Lo más difícil a la hora de escribir es revivir y pensar", señaló Gòrriz, para quien no hay escritores sin vivencias, sin experiencias, sin mundo vivido, porque esas son sus fuentes para dar paso luego al proceso de creación.

Partiendo de las cosas que nos pasan y que suceden a nuestro alrededor, "hay que buscar luego dentro de uno mismo", hay que utilizar el "filtro personal" para ponerse a escribir, dando de esta forma carácter y autenticidad a las historias que se plasman sobre un papel, defendió Gòrriz. Al hilo de esto, añadió que "las historias tienen que tener alma" y que la principal virtud de un escritor "tiene que ser la honestidad".

El profesor y escritor apuntó que pese al cambio de los tiempos, "la literatura sigue vigente, porque las grandes obras siempre persisten". "En realidad pasan las mismas cosas que en el pasado, pero nosotros (los escritores) las actualizamos".