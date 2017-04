Dos inquietantes historias ganan el concurso de relatos breves

La Nova Jazz Cava acogió ayer la entrega de premios del Concurs de Relats Breus de Diari de Terrassa, una velada literaria que dio prueba del buen nivel de creatividad que atraviesa el género de los microrrelatos. Jaume Catalayud Ventura con "Mácula", la inesperada y sobrecogedora experiencia de una trabajadora del sexo; y Juan Antonio López Segura con "Pecados", obra en la que revela una secreta doble vida, son los ganadores de la octava edición del certamen literario en las modalidades de lengua catalana y castellana, respectivamente.

El nombre de los vencedores se dio a conocer a las 6 de la tarde de ayer en una gala finalista en la que no faltó el suspense. Pasaban pocos minutos de las 7 cuando se hacían públicos los nombres de los tres premiados en cada categoría.

En catalán, Jaume Calatayud se alzó con el primer premio. El ganador protagonizó la anécdota de la tarde al llegar al certamen "in extremis" procedente de Altafulla. "He vivido un auténtico safari -confesaba al subir al escenario-. Dos accidentes me han obligado a desviarme por Barcelona y un viaje de 45 minutos ha durado más de hora y media", explicaba feliz ya con su galardón.

El segundo premio fue para Silvia González Martínez y su historia "Dos Dits", en la que describe un feliz despido en el que los dedos de la mano juegan caprichosamente. El tercer galardón se lo llevó Joaquim Valls Arnau y su historia "A les fosques". En ella, una mujer describe su particular universo de los sentidos.

Los mejores microcuentos en castellano fueron los de Juan Antonio López Segura, que el año pasado se alzó con la segunda plaza y ya suma cuatro galardones en el Concurs de Relats Breus de Diari de Terrassa.

El segundo fue para el "Pez payaso" de Yose Álvarez-Mesa, en el que el protagonista se enfrenta a un inquietante despertar donde la realidad se desdibuja. El tercer premio se lo llevó Raúl Clavero Vázquez con la historia titulada"Jardín". El autor describe sutilmente los secretos de una venganza.

Diari de Terrassa agradeció ayer la presencia de los 40 finalistas del certamen, patrocinado por Ikea, Hewlett Packard, BBVA y el Ayuntamiento de Terrassa . Todos los seleccionados subieron al escenario donde se les hizo entrega de un diploma conmemorativo y un obsequio.

"Este es el año de la consolidación y la internacionalización del concurso de relatos", dijo Raúl Sanz, director general de Diari de Terrassa, antes de agradecer la respuesta de los participantes -963- y el nivel de las obras. Sanz anunció que el próximo año el certamen tendrá una nueva categoría para jóvenes escritores.

La iniciativa pretende fomentar el amor por la literatura de las nuevas generaciones, invitando a jóvenes y adolescentes a dejar volar la imaginación, a plasmar sus vivencias sobre el papel. Los relatos cortos encajan a la perfección con el universo micro de las nuevas tecnologías, recordó ayer el profesor Josep Gòrriz durante su conferencia en la velada de entrega de premios. "No importa el formato si hay una buena historia". dijo.

Noel Duque, concejal de Servicios Sociales, Juventud y Comunicación, celebró ayer la iniciativa de invitar a los más jóvenes a escribir y se reconoció "impactado por el nivel literario de las obras. Pensaba presentarme, pero creo que no lo haré, no tengo nada que hacer", bromeó. El edil elogió el papel de Diari de Terrassa "como medio de de referencia en la ciudad y de proximidad".

El Concurs de Relats Breus otorga tres premios por modalidad. Los primeros están dotados con 500 euros, los segundos con un ordenador portátil HP y los terceros con una impresora de la misma firma. Dentro de unas semanas, las 40 narraciones finalistas serán publicadas en un opúsculo que se distribuirá gratuitamente con Diari de Terrassa.