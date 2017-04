Los éxitos dance de Double You llegan a la sala Vinilo

Double You estará esta madrugada en la sala Vinilo.

El escenario de la discoteca Vinilo vuelve hoy a la actividad con la actuación, esta madrugada (a partir de la una) de una de las figuras de la escena musical de los noventa, Double You. El acceso a la sala para presenciar la actuación se podrá realizar previo pago de una entrada de diez euros, con dos consumiciones incluidas.

Double You es un veterano grupo italiano de eurodance que se dio a conocer en 1985, de la mano del vocalista William Naraine. En sus inicios el artista comenzó a producir y a cantar en demos que realizaba con sus colegas y compatriotas Franco Amato y Andrea de Antoni.

Tras esa primera etapa que no tuvo mayor relevancia, en 1992 lograron convertirse en un fenómeno dance mundial tras vender más de tres millones de sencillos de su tema "Please Don't Go." La canción se convirtió en la más bailada de aquel año.

En 1994 consiguieron otro hit con la muy bailable "Run To Me", llegando a discotecas de Europa y Sudamérica.

La formación no paró de editar trabajos hasta finales de 2010, cuando editaron el sencillo, "If I Could Fall.".