Talleres de Sant Jordi en el Museu de Terrassa

Con motivo de la Diada de Sant Jordi, el Museu de Terrassa organiza diversas actividades infantiles. Hoy a las 5.30 de la tarde, y mañana a las once de la mañana, en la Casa Alegre de Sagrera se desarrollará el taller familiar "Menja llibres!", para niños de 3 a 8 años (siempre acompañados de un adulto). Se propondrá la elaboración de un punto de libro con un dragón como protagonista. El domingo, a las once de la mañana y a las 12.30 de la tarde, en el Castell Cartoixa de Vallparadís tendrá lugar "Per Sant Jordi, el drac de Terrassa", un espectáculo con títeres. Información e inscripciones en el teléfono 93 739 70 72. El precio es de dos euros por persona y actividad.