El Consell de la FP adapta su reglamento

El Ayuntamiento aprobó en julio de 2016 el Reglamento de Participación Ciudadana y eso obliga a que todos los reglamentos municipales de otros organismos y áreas tengan que adaptarse al general. En esta tesitura, el plenario del Consell de la Formació Professional (FP) de Terrassa aprobó ayer su nuevo reglamento en base al marco que rige el de Participación Ciudadana. Ahora se presentará al pleno para su aprobación inicial, después abrirá turno de alegaciones, las resolverá y volverá a pleno para su aprobación definitiva. Según explicó la concejal de Educación, Rosa Maria Ribera, el plenario incorporó enmiendas, algunas de ellas relacionadas con el tema de discriminación de género y a favor de la igualdad. También implementó la cláusula que rige para la incorporación de representantes municipales de las áreas de innovación, industria y universidad. Estos representantes no figuraban puesto que cuando se aprobó el reglamento de la FP, en el año 2005, estas concejalías no existían como tales. También se introdujo que la vicepresidencia del consejo no puede recaer en un cargo público, algo que recoge el reglamento general.