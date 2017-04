ERC cesa a Carles Feiner como asesor en la Diputació por amenazar a Juan Arza

ERC ha cesado esta misma tarde al egarense Carles Feiner como asesor del partido en la Diputació de Barcelona después de publicar un mensaje en su cuenta de Facebook en el que tildaba de "fascista" a Juan Arza, miembro fundador de Societat Civil Catalana y de la dirección del Partit Popular en Catalunya, y amenazaba en el mismo texto con "arrancarle la cabeza". El polémico mensaje, que ha encendido hoy las redes sociales, reza así: "El que produeix fàstic és que fills de puta feixistes i ejpañiols com Juan Arza no sàpiguen viure sense tocar els collons al proisme (...). Deixo constància del tema perquè si algún dia se me´n va la pinça i arrenco el cap a un d´aquests fills de puta ningú no pensi que la cosa és gratuïta".

El PP de Catalunya y Ciudadanos han pedido el cese inmediato del asesor técnico por entender que ha proferido "graves amenazas" y la reacción de ERC no se ha hecho esperar. A las 4 de la tarde el republicano Dionís Guiteras, vicepresidente de la Diputació de Barcelona, ha hecho público el cese con el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: "Queremos una República de mujeres y hombres libres, con respeto para todos. Ningún espacio para amenazas a nadie. ERC hemos cesado a Carles Feiner".

Feiner respondía con su incendiario "post" a un twit de Juan Arza en el que éste criticaba que "els assassins de Miguel Ángel Blanco vulguin utilitzar les mans blanques com a sìmbol de la seva nova operació de propaganda fa fàstic".

El presidente del PPC Xavier García Albiol exigía esta mañana la destitución fulminante de Feiner, al que ha llamado "anormal", mientras el presidente del grupo del PPC, Manuel Reyes, tildaba las palabras del técnico de ERC de "intolerables". La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, también exigió a ERC la "inmediata destitución y denuncia" de Feiner.