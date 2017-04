¿Qué planes tiene usted para esta Semana Santa?

Para muchos terrassenses hoy empieza el primer periodo vacacional del año, que en el caso de Catalunya se prolongará hasta el 17 de abril.

La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes de la Iglesia católica. Sin embargo, no todos siguen los tradicionales oficios religiosos. Mucha gente aprovecha para hacer un viaje o pasar algún día en la playa o la montaña. También hay quien decide quedarse en casa y descansar.

Entre los ciudadanos entrevistados esta semana, la preferencias están divididas. Por un lado, están los ciudadanos que aprovechan estos días para descansar y disfrutar de paseos o pequeños momentos de ocio. Sin embargo, otros tienen claro que estos días son propicios para hacer una pequeña escapada y desconectar del ajetreo de la ciudad. También hay, pero, quien tiene que trabajar.

En cuanto a la asistencia a los actos religiosos de Semana Santa, la liturgia no está en las actividades preferidas de los ciudadanos entrevistados esta semana. Pese a ello, muchos siguen la tradición de la mona.

Montse Ruiz Villar

Asesora técnica, 38 años

"Tengo vacaciones desde hoy hasta el lunes. Iré a la playa. Parece que hará buen tiempo, así que aprovecharé para ir a Blanes con mi marido y los niños. Es lo que solemos hacer cada año por Semana Santa. Para nosotros es como el inicio de la temporada de verano. No acostumbro a participar en actos religiosos pero en la familia sí que seguimos la tradición de la mona."

Mireia Medina Gargallo

Técnica de juventud, 39 años

"Los niños han estado de campamentos con el cau. Mi marido trabaja pero supongo que haremos excursiones de un día porque sólo tenemos fiesta hoy, mañana y el lunes. Iremos a la montaña o haremos alguna actividad con los niños pero poca cosa. En Semana Santa no solemos hacer ningún viaje. Celebramos el día de la mona con los abuelos pero no participamos en las actividades religiosas típicas de estas fechas."

Antonio García Mendoza

Prejubilado, 57 años

"Seguramente nos iremos el viernes, el sábado y el domingo a L'Ametlla de Mar. No hacemos siempre lo mismo, depende del año. Solemos marcharnos pero depende del tema económico. En cuanto a los actos religiosos de Semana Santa, no participo. Aun así, tenemos ahijados y les regalamos la mona."

Miguel Ángel Bliz Blanco

Empleado de una empresa municipal de limpieza y recogida de residuos, 56 años

"Me toca trabajar. No suelo tener vacaciones en Semana Santa, los días de fiesta acostumbro a trabajar. Aun así, a veces voy un ratito a la playa o a pasear. Cuando los hijos eran pequeños hacíamos la mona, pero ahora ya no."

Jordi Geis Estrada

Ingeniero, 37 años

"La empresa cierra esta semana, por lo que tengo vacaciones desde el lunes. Mañana mi mujer mañana no trabaja y nos iremos a Puigcerdà un par de días. Intentamos hacer siempre alguna escapada porque el año es muy largo y así rompemos con la rutina. Además, los niños lo pasan muy bien cuando salimos. Antes de que nacieran, habíamos ido alguna vez a ver la procesión en Mataró o Reus pero no demasiado. En casa, seguimos la tradición de la mona; los padrinos se la regalan a los niños."

Emilio Gea Andrés

Transportista, 41 años

"No tengo planes. Nos quedaremos en Terrassa o a lo mejor salimos por aquí Catalunya. El niño se va con la abuela a Calafell. Normalmente nos vamos dos o tres días a algún hotel pero este año la economía no nos lo permite. No acostumbramos a participar en ninguno de los actos típicos de Semana Santa pero si estamos paseando y encontramos una procesión, a veces nos quedamos a verla. Respecto a la tradición de la mona, tengo un ahijado de 18 años al que aún le regalo la palma, la mona y algo de ropa."

Miquel Àngel Reina López

Trabajador del sector metalúrgico, 42 años

"Iremos a pasar unos días en familia a Llagostera, donde tenemos una segunda residencia. Nos gusta mucho toda la zona de Platja d'Aro, Palafrugell... y aprovechamos para ir a la playa. Es lo que hacemos cada año. Además, el tío de mi hijo le regalará la mona."

Josep Escoda Pallejà

Jubilado, 68 años

"Nos quedaremos aquí en Terrassa a vigilar para que la gente pueda salir tranquila. Hasta hace poco teníamos una casita en el Priorat e íbamos a pasar la Semana Santa allí pero hace un tiempo que nos quedamos en Terrassa. En casa, seguimos la tradición de la mona; a mi edad aún me la regalan."

Raúl Jurado Beltran

Mantenimiento industrial, 31 años

"Iremos con el pequeño a la playa para enseñarle el mar. En Semana Santa solemos ir al camping de Platja d'Aro. Nos lo pasamos bien, cambiamos de aires y estamos muy tranquilos. Respecto a la mona, nos hace gracia y le compramos un pastelito o un juguete a mi hijo."

Sergi Puig Sánchez

Autónomo, 29 años

"Me voy de vacaciones con unos amigos a Tarifa, cinco días. Voy a descansar y hacer surf. En Semana Santa siempre que puedo, salgo. No voy siempre al mismo sitio, intento variar y ver diferentes lugares. Eso sí, normalmente el viaje está relacionado con el deporte. Por voluntad propia no he participado nunca en las actividades religiosas típicas de estas fechas pero cuando era muy pequeño mis padres me llevaron una vez a Almería. En cuanto a la mona, a mi me la regalaron hasta los 18 años y ahora se la regalo yo a mi primo."

Laura Abad Alcaraz

Ingeniera química, 34 años

"Mis planes son muy tranquilos porque tengo un bebé de dos meses. A lo mejor iré algún día hacia Girona pero el resto de días me quedaré en Terrassa. Con la niña pequeña, poca cosa puedo hacer. Antes, como hacía mucho deporte y bici, aprovechaba para irme a la montaña pero siempre por Catalunya, nunca al extranjero. No participo en ninguna celebración religiosa pero sí que hago la mona; se la regalo a mis sobrinos."

Toni Ruiz Martín

Empresario del sector de las reformas, 45 años

"Normalmente nos vamos pero este año trabajo. Tal y como esta la situación, tenemos que aprovechar. Intentamos hacer las fiestas que tocan pero a veces aprovechamos para trabajar cuando los clientes se van de vacaciones. No participo en actividades religiosas. Sigo la tradición de la mona pero no por cuestiones religiosas."