La fórmula per tenir els peus més sans

L´arribada del bon temps sempre implica desar a l´armari la roba d´hivern i agafar la de la primavera i, més endavant, la de l´estiu. Quan fem el canvi de vestuari també comencem a variar el nostre calçat. De mica en mica les sabates i botes tancades de l´hivern deixaran pas a les sandàlies i les xancles. Perquè, quan els raigs del sol comencen a apretar, els nostres peus es despullen als ulls dels altres. Així que millor serà tenir-los en un bon estat, tant des del punt de vista estètic com físic.

El podòleg és l´especialista que ens hi ajudarà, ja que és el professional que diagnostica i tracta les diferents afeccions, malalties i deformacions del peu a través de tractaments pal·liatius, ortopèdics, físics, farmacològics o quirúrgics.

Més riscos

Hem de tenir en compte que, quan arriba la calor, els nostres peus estan més exposats a patir infeccions, problemes circulatoris i irritacions. Només cal pensar que són els mesos en què més quantitat de persones van a la piscina, i que allà hem de protegir els nostres peus amb xancles per evitar que agafem fongs. Eixugar-nos bé els peus, sobretot a l´espai que queda entre els dits, també esquivarà possibles infeccions a la pell. A més, si no ens calcem d´una forma adequada, als peus ens poden sortir berrugues, que són unes infeccions víriques diferents de les callositats, és a dir, de les típiques durícies. Segons indica el Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya, aquestes durícies no sorgeixen perquè sí, sinó que resulten un símptoma que alguna cosa no acaba de funcionar bé.

Si apareix una durícia pot ben ser que tinguem un problema de tipus mecànic derivat, per exemple, de tenir els peus plans o amb massa pont. Però també pot ser que la durícia ens hagi aparegut donat que emprem un calçat que resulta inadequat.

Galindons i talàlgies

En qualsevol dels casos, la visita al podòleg ens traurà de dubtes. Aquest professional ens deixarà els peus ben preparats perquè els puguem destapar ara que ve l´estiu, ja que ens tractarà qualsevol problema que hi tinguem. Ja siguin durícies, berrugues o fongs, passant pels galindons (en castellà, "juanetes"), que és una deformació del primer dit del peu causada per factors hereditaris, hormonals o biomecànics. Així mateix, els podòlegs també aborden el problema de les ungles que es claven a la pell i que ens originen molèsties.

Els podòlegs també ofereixen remeis per a les talàlgies (el dolor als talons per causes anatòmiques, metabòliques, infeccioses o biomecàniques), i tantes altres alteracions dels peus.

Un dels consells que ens donarà el podòleg és que de cara a l´estiu optem més a posar-nos unes sandàlies que no pas que anem tot el dia amb xancles. Quin n´és el motiu? Que les sandàlies, sempre que comptin amb un sistema de subjecció al peu, seran la millor opció d´entre les dues.

Sobrepès

Amb les xancles, el peu queda més inestable i poden aparèixer problemes com la fascitis plantar, que és el trencament de fibres que es produeix a la planta del peu, entre altres contratemps. Que un expert ens faci un examen periòdic de la part més baixa del nostre cos és una bona manera de descobrir aquest i altres possibles inconvenients a resoldre. En aquest sentit, el Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya aconsella que si sentim dolor als peus no esperem a anar a l´especialista, ja que serà aquest qui en determinarà les causes.

Entre aquestes, hi pot haver el sobrepès. Fer uns quilos de més resulta una càrrega afegida per als nostres peus que pot derivar en algunes complicacions. En si, tant l´edat com el sobrepès ocasionen que el greix de la planta dels peus desaparegui o es dispersi.

Just aquest greix serveix per esmorteir la càrrega que els peus suporten en caminar. I, si perdem greix, sovint apareix el dolor. El podòleg ens dirà quina és llavors la millor solució, ja sigui que ens posem unes plantilles o usem unes sabates que siguin adequades.

Lliures de sequedat

Els peus exposats al sol també poden ressecar-se, fins i tot més que a l´hivern, quan el peu queda resguardat dins del mitjó. Per aquesta raó, a la primavera i l´estiu més que mai, convé hidratar bé el peu amb cremes específiques cada dia per afavorir la barrera protectora que és la nostra pell. I, per cert, ara que encara portem mitjons, resulta bo que siguin de fibres naturals per aconseguir la màxima transpiració natural del peu i, alhora, evitar la humitat.

En línies generals, els podòlegs també recomanen que, en la mesura del possible, evitem les sabates amb talons alts o punteres estretes. Així els peus no patiran més del compte. La recomanació del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya és que, si portem talons, aquests siguin d´entre dos i quatre centímetres d´alt, com a màxim. I si ens comprem unes sabates és millor que ho fem a última hora de la tarda, que és quan el peu està més ample.