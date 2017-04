Els regals més dolços i desitjats

Són a tots els aparadors. No hi ha forn o pastisseria que, des de fa dies, no tingui cinc, deu o fins i tot vint mones exposades. Colors, ous de xocolata, figuretes de plàstic, flors de mantega, pollets, llaços... tot és poc per entusiasmar als més petits i recordar als padrins que Diumenge o Dilluns de Pasqua tenen una obligació amb els seus fillols. I és que, tal com marca la tradició catalana, són ells els encarregats de regalar als seus apadrinats la mona que més il·lusió els faci.

Es tracta del producte estrella de la Setmana Santa i per això no és d´estranyar que les vitrines s´omplin de les millors propostes, les més originals i actuals, per atraure l´atenció dels vianants. Els mestres pastissers s´engresquen als seus obradors per preparar i donar formes realment espectaculars a la xocolata, amb creacions i figures que poden deixar bocabadat a més d´un.

Totalment artesanal

La mona de pastisseria és un producte que s´elabora de manera artesanal i no conté colorants artificials ni conservants. Com apunta el president del Gremi de pastissers de Barcelona, Elies Miró "no competim amb la mona industrial de supermercat, senzillament oferim un producte diferent: amb xocolata de qualitat, molt més saludable, artesanal i amb dissenys exclusius".

Com altres peces de pastisseria artesana, les mones actuals segueixen noves tendències com la reducció de sucre a la clàssica tortada (pa de pessic, mantega, gema de xocolata i fruita confitada). Els pastissers responen així a la preocupació per reduir el consum de sucres i greixos i a la preferència per sabors menys dolços.

La Patrulla Canina, les nines Gorjuss, Star Wars, Peppa Pig, el Barça, Ladybug, els Trolls o Pokemon seran els protagonistes de la mona de Pasqua d´enguany. El corrent més clàssic continua recorrent els personatges de la televisió, mentre moltes pastisseries també es decanten per crear figures pròpies: animals fets a partir d´ous i esferes de diverses mides i colors, dissenys personalitzats, motlles fets a mida... tot és poc per una festa molt especial pels més menuts.

Això si, la mona tradicional, la de tota la vida, és aquella que s´elabora amb una tortada de pa de pessic i un ou dur al mig. I ja està. Tot i que d´aquestes, se´n veuen poques.

480.000 a la província

Segons el Gremi de Pastisseria de Barcelona i Província, aquest 2017 els catalans menjarem prop de 700.000 mones artesanals, unes 480.000 a la demarcació de Barcelona. Això suposa un 2% més que l´any passat. La xifra es manté molt estable d´any en any, probablement, segons apunta l´entitat, "per l´arrelada tradició que fa que els padrins la regalin als fillols". És per això també que les vendes, que abans es repartien durant els dies de Setmana Santa, ara es concentren el Diumenge i el Dilluns de Pasqua. En la majoria dels casos, s´encarrega abans de marxar de Setmana Santa però com que són moltes les famílies que se´n van uns dies, es recullen just després de tornar d´aquest cap de setmana llarg.

El preu de les mones varia en funció del model –si és pastís sol, pastís amb figures de xocolata i també de plàstic a sobre o si és figura de xocolata sola- així com del temps emprat en la seva elaboració. A escala orientativa, una mona de mida mitjana (per una família d´uns quatre membres) pot costar des de 30 fins a 80 euros, depenent de la grandària i les peces de xocolata i decoracions que incorpori.

En aquest sentit, el Gremi de Pastisseria de Barcelona i Província recorda que darrere una mona hi ha més de tres hores de feina de mitjana, entre crear els motlles o tallar els patrons per formar les figures, treballar la xocolata, unir les peces, pintar-les i decorar-les amb figuretes. Es tracta, així mateix, d´un treball artesanal amb cacau de qualitat, sense additius, oli de palma, greixos trans o colorants azoics. En molts casos, al cost del temps i dels ingredients de qualitat s´hi suma també el de les figures, que es mou entre els 7 i els 12 euros.