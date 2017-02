Falsos mitos

►La disfunción eréctil obedece únicamente a factores psicológicos. (Falso).

►La disfunción eréctil obedece sólo se presenta en personas adultas. (Falso).

►La masturbación causa disfunción eréctil. (Falso).

►Los medicamentos funcionan por sí solos. Los fármacos para la erección deben ser prescritos por profesionales.

►El hombre siempre tiene que responder en la cama. Esto no es cierto ya que los hombres, al igual que las mujeres, también tienen fluctuaciones de la libido.

►El tamaño importa. No es cierto que el tamaño del pene se asocie a mayor placer.

►La vasectomía reduce el apetito sexual. Se trata de una intervención quirúrgica que no tiene ninguna influencia en el deseo sexual.