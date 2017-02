Una tassa de cafè per tal de millorar l'ànim

El simple gest d´alçar la mà per assaborir el gust amarg o endolcit pel sucre, blanc o morè, d´una tassa de cafè calenta por millorar els estats depressius. Així, almenys, ho assenyala un recent estudi que ha publicat la revista científica "Molecular nutrition and food resarch".

En concret, aquesta publicació ha analitzat dotze investigacions prèvies sobre la qüestió per concloure que la cafeïna (sobretot, la que hi ha al cafè, però també al te) contrarresta els efectes negatius de la depressió. El anàlisi ha posat el focus en determinar el vincle existent entre aquesta malaltia i la cafeïna en més de 346 mil persones sanes, i en més de vuit mil que patien depressió.

Un valor protector

Segons la revista científica, el motiu pel qual el cafè té aquest resultat beneficiós rau en què pot actuar com un antiinflamatori de les cèl·lules nervioses. A més a més, altres components del cafè, com son l´àcid clorogènic, el felúric o el cafèic també poden contribuir –segons el recull d´investigacions– a millorar l´estat d´ànim.

Sobre la cafeïna, present al mateix cafè i també al te, val a dir que és un estimulant del sistema nerviós central i un vigoritzant cardíac. Ambdues raons expliquen que prendre tant te com cafè ens generi una sensació revitalitzant. És una impressió, d´altra banda, que a tantes persones resulta necessària de bon matí, quan la son encara ens fa la punyeta i no ens hem acabat de desvetllar del tot.

El cafè ens aporta una veritable dosi d´energia per encarar la jornada. Sobre tot, si ens toca treballar. Parar a un establiment a fer un cafè o un tallat abans d´entrar a la feina, o visitar la màquina del cafè just arribar-hi, pot guarir-nos de l´endormiscament matiner i ens aportarà vitalitat per afrontar les nostres tasques professionals.

I aquesta no és només una percepció força generalitzada. També hi estudis que ens demostren el poder impetuós que ens dóna el cafè. Així, una anàlisi que va dur a terme la marca de brioxeria industrial Dunkin´ Donuts i el portal de feina Career Builder concloïa que el 46 per cent dels treballadors dels Estats Units asseguraven que eren menys productius quan no bevien cafè.

Els més cafeters

Aquest estudi també arribava a unes determinacions, si més no, curioses, ja què va examinar quins eren els professionals que al país nord-americà bevien més cafè. Si fem cas de la peculiar llista, el rànquing es trobava encapçalat pels científics, seguit dels professionals de les relacions públiques, els del màrqueting i els escriptors.

Més enllà d´una classificació tan singular com aquesta i del poder d´atorgar-nos energia, el cert és que el cafè és un producte natural que té força beneficis per a la nostra salut. Fins i tot, un altre estudi que acaba de publicar la Universitat d´Stanford, també als Estats Units, assenyala que el cafè por ser útil per lluitar contra les malalties del cor.

El motiu es troba en el poder antiinflamatori de la cafeïna que, segons indiquen els investigadors, pot ajudar a contrarestar l´acció de gens desencadenants de malalties del cor. Tal com veiem, els científics han demostrat que el cafè resulta un bon aliat per al nostre estat de salut. En fem un glop?