Ragna Debats: "Estic molt motivada i tinc molta confiança"

La seva carrera esportiva va començar amb cavalls€

Vaig néixer i créixer en un poble holandès típic de cavalls. Vaig començar de petita i vaig anar fent fins a arribar a una de les millors escoles d´Alemanya. Però allà vaig descobrir coses que no m´agradaven i ho vaig deixar per estudiar a Anglaterra.

I d´allà va arribar a Catalunya, on descobreix la muntanya. Quan comença a plantejar-se una trajectòria en aquest esport?

Al principi no ho havia pensat, ja que estava decebuda amb l´esport de competició. Però uns amics em van convidar a una cursa de muntanya i vaig veure que m´agradava molt. A partir d´aquí vaig anar buscant diferents curses i anava fent.

Els seus millors resultats han arribat en els dos últims anys.

Després de tenir la meva filla, al 2014, tenia molt menys temps i vaig veure que si volia fer-ho bé havia de posar-m´hi a fons. L´any passat amb tot l´equip vam trobar la meva fórmula i aquest any hi tinc molta confiança.

Quan va començar amb les raquetes de neu?

Sobretot després de tenir la nena, ja que l´esquí no se´m dóna tan bé i les raquetes són més segures. Vaig començar a competir al 2013 i, després del part, hi vaig tornar.

Què ha aconseguit a nivell de competicions?

El més rellevant va ser l´any passat, quan vaig quedar subcampiona del món i vaig guanyar l´Open Europeu. Aquest any ja hem fet la primera competició, l´Allgäu Vertical (Alemanya), que he guanyat.

Com s´organitza la temporada?

Faig un calendari de les competicions i, després, planifiquem els entrenaments amb l´equip.

Com concilia entrenament amb feina i família?

És complicat perquè l´esport és una manera de viure i requereix molta dedicació.

La pròxima gran fita?

El campionat del món de raquetes que se celebra el 25 de febrer. I la copa del món de Skyrunning de la Xina, el 2 de maig.