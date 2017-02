Nou Skoda Kodiaq

A finals de novembre, la firma txeca Skoda va posar a la venda el nou Kodiaq. Des d´ahir la marca ha fet una altra passa per tractar de convèncer els conductors de les bondats del vehicle i ha organitzat l´anomenada "Karavanaq". O, en altres paraules, Skoda ha repartit una quarantena d´unitats del nou automòbil pel seus concessionaris. La idea és que tothom qui vulgui provar aquest SUV de la marca pugui fer-ho.

Amb el Kodiaq, Skoda s´introdueix en el creixent i cada vegada més divers mercat dels tot terrenys lleugers. De fet, ja hi ha poques firmes que no tinguin un SUV al seu catàleg, donada la bona acollida que aquests robustos models han demostrat tenir al mercat.

Per provar-lo

Skoda ha obert una web per a tothom qui desitgi asseure´s al volant del Kodiaq (www.karavanaq.es). Un cop que l´internauta estigui a dins de la pàgina només caldrà que introdueixi les seves dades personals, un telèfon de contacte o un correu electrònic i indiqui a quin concessionari desitja provar el nou Kodiaq.

Del vehicle en si, en destaca una estètica robusta, força musculosa. En especial, a la part frontal de l´automòbil, on els fars allargassats contribueixen a augmentar la sensació d´amplitud de la carrosseria.

Més llarg

Un dels aspectes que diferencien el SUV d´Skoda d´altres models d´aquesta mateixa categoria, com el Seat Ateca o el Volkswagen Tiguan, és la llargària. En aquest camp, l´Skoda Kodiaq supera els altres vehicles de la competència, ja que arriba als 4,70 metres de longitud gràcies a una perllongada part posterior.

Aquesta llargària permet que el tot camí no sigui només de cinc places, sinó que resulta possible convertir-lo en un vehicle de fins a set places si hi fem servir dos seients opcionals que hi ha al darrere. Encara que aquests seients, per una qüestió d´espai, seran més còmodes per als nens que no pas per a les cames dels adults.

Quan el cotxe té cinc places, el maleter presenta una capacitat ben considerable de fins a 720 litres. I, si ens endinsem encara més en l´automòbil, cal assenyalar que el quadre de comandaments presenta un estil sobri i el lloc de conducció resulta ergonòmic.

La pantalla del navegador és a la part superior del quadre de comandaments per facilitar que el conductor li doni una ullada, amb comoditat, sempre que vulgui. Un sistema de càmeres de 360 graus o bé un carregador sense fils per als telèfons mòbils en són altres prestacions tecnològiques.