Miki Tubau: "L'esquí és la meva vida"

Es dedica al freeride. Pot explicar en què consisteix?

És una disciplina de l´esquí que tracta de fer un descens jugant amb el relleu de la muntanya. Canals, salts, roques€

Tot es converteix en un parc d´atraccions sense fi.

Quan i per què va començar a practicar-lo?

En el meu primer viatge a Argentina, l´estiu del 2008. Abans havia fet alguna cosa però va ser allà on m´hi vaig enganxar. El perquè€ És un mix de sensacions: des de lliscar per neu verge on no ha passat ningú fins a la velocitat, l´adrenalina... S´ha de provar!

Com es prepara?

Esquiar és la meva manera de preparar-me. I quan no esquio faig altres esports relacionats amb la natura com el barranquisme, treking, córrer...

Com concilia esport amb feina, vida social, família..?

Esport, feina i vida social formen part del meu estil de vida. La família sí que és mes complicat, tot i que entre temporada estic a Terrassa.

Clar, la temporada és curta. Què fa la resta de l´any?

He estat durant quatre anys seguits fent doble temporada a l´hemisferi sud, concretament a Xile, un estiu a la Patagònia argentina i aquests dos últims estius he descobert el kitesurf.

Algun esportista per qui senti admiració?

Seth Morrison i Candide Tovex, dos grans del freeride.

Pròxims reptes?

Moltíssims. L´any passat vaig decidir fer un pas endavant creant l´escola Pure Baqueira Ski. La idea és anar creixent sense perdre la passió i compartir el nostre estil de vida.

Si ens hem deixat alguna cosa al tinter...

Que gràcies als meus pares per la paciència, la confiança i el suport. I, en general, a tothom qui m´ha donat suport.