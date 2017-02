Els consells i suggeriments dels advocats especialistes

Els ciutadans afectats per alguna de les clàusules hipotecà- ries abusives tenen diversos dubtes i temors a l´hora de presentar una demanda contra l´entitat de crèdit amb què van firmar el préstec. De fet, segons Abel Souto, de IurisLex Advocats, "encara hi ha bastant respecte a demandar la banca". Tot i això, l´advocat confia que amb les diverses sentències que es van dictant a favor dels afectats aquesta por anirà desapareixent. Souto creu que en aquests casos és important assessorar-se perquè les entitats bancàries "no ens venguin la moto dient que les clàusules són legals, que estan firmades davant d´un notari i no es poden reclamar". L´advocat assenyala que "contractar una hipoteca no és com anar a comprar una camisa, que si no et queda bé la pots tornar i ja està, sinó que és un contracte a llarg termini", per això creu que "val la pena invertir una mica en un professional que t´assessori". Per la seva banda, Joan Planas Comerma, advocat especialista en assessorament personal i empresarial de tipus patrimonial i secretari de la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca, explica que el principal problema que tenen els afectats és el de saber si les clàusules de la seva hipoteca són abusives o no i identificar-les a l´escriptura. "Quan la llegeixen, molts no entenen de què se´ls parla ni on està el possible abús de les diverses clàusules", diu. A més afegeix que "els notaris, que tenen l´obligació d´explicar l´escriptura, i no només llegir-la, perquè l´entengui el client, no ho devien explicar o no ho devien explicar bé". Planas anima a assessorar-se amb un advocat, de la Cambra o no, o en una oficina d´atenció hipotecària tant els que vulguin reclamar com els que tinguin previst demanar una hipoteca pròximament perquè "estan fent una operació que faran un o dos cops a la vida, no es poden refiar de la banca i, malgrat la redundància, els hipotecarà per a tota la vida".