Anem tots a celebrar Carnestoltes

El Carnestoltes és una festa de disbauxa i diversió que la nostra ciutat va recuperar l´any 1978, quan encara estava prohibida a Barcelona. A la vegada, també es tracta d´un esdeveniment dels més transgressors que existeixen. Una mostra d´això el trobem en el cartell guanyador del concurs que s´organitza cada any a la ciutat egarenca, i que enguany ha estat creat per Sílvia Vilavella, qui ha volgut "consagrar l´esperit del Carnaval i alhora explicar la temàtica d´aquest 40è aniversari amb moles colors i alegria". Però pels qui busquen un element picant, també el trobaran, ja que les màscares tenen "una forma peculiar que crec que tothom associarà, i he jugat amb el doble sentit de l´XL".

La Mascarada serà la confraria encarregada d´organitzar, un any més, aquesta festa a Terrassa amb una gran desfilada. Un esdeveniment que, com ve sent habitual, servirà per reivindicar-se, ja que el Carnestoltes també s´utilitza per queixar-se i criticar els aspectes més negatius de la societat i especialment el món polític.

La disfressa ideal

A menys d´un mes pel Carnestoltes, tothom es concentrarà a acabar les seves disfresses o trobar la que més li agradi per aquesta temporada. Això no obstant, segur que també hi haurà qui ho deixi per última hora i que hagi d´anar a corre-cuita per trobar qualsevol cosa. Però si sou dels previsors, heu de saber quines són les disfresses que estaran més de moda aquest 2017.

Segurament que els vestits de princesa Leia de la famosa saga Star Wars es veuran força aquest Carnestoltes, ja que l´actriu que interpretava aquest personatge va morir a finals de desembre. Una cosa similar passarà amb David Bowie, un altre dels grans artistes ja desaparegut i a qui mols li voldran retre homenatge.

La televisió també portarà moltes disfresses. Així, segur que més d´un es decideix per vestir-se dels personatges de la sèrie de moda d´aquesta temporada, Stranger Things. I com no, els personatges de Joc de Trons segur que tornaran amb força un any més.

Si sou uns manetes, us les podreu fer fins i tot vosaltres mateixos sense necessitat de comprar-les.

D´altra banda, si sou molt imaginatius i hàbils, podeu crear les mateixes disfresses des de zero. Així, segur que portareu vestits ben originals i diferents dels de la resta.