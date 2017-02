El Soul Pub acoge el cuarto Magic Soul

El Soul Pub acoge hoy la cuarta edición del Magic Soul, un evento que "promueve la cultura de la música negra y afines", aclaran sus organizadores.

En esta ocasión centrarán la propuesta en ofrecer "un homenaje al legendario sello Stax", de la mano del periodista musical David Moreu. Este profesional llega avalado por su trabajo para revistas del prestigio de Esquire, Rolling Stone, Cultura/s o Ruta 66, y por sus colaboraciones en programas de radio como "Sofá sonoro", de la Cadena Ser, o "Els viatgers de la Gran Anaconda", de Catalunya Ràdio. El motivo de su visita es la publicación del libro de su autoría "From a Whisper To a Scream", un trabajo que se presenta como "una historia oral de la música soul." Los interesados podrán adquirir ejemplares del libro esta tarde, a las ocho, tras la charla que ofrecerá Moreu, titulada "Stax Records los artistas más emblemáticos y el movimiento de los derechos civiles." El Magic Soul continuará a las once de la noche con una sesión de dj's con David Moreu y Soulsystem.