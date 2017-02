Superhéroes de juguete

"Batman, la Lego-película"/ "Batman: la pel.lícula de Lego", de Chris McKay, es un caro y lujoso "divertimento" consistente en contar una historia de superhéroes utilizando los productos de la marca danesa Lego, tal como indica el título. Bruce Wayne, alias Batman, Robin, Batgirl, Superman, el Jóker, Catwoman, Lord Voldemort, King Kong, Saurón, Linterna Verde, los Daleks y The Flash son algunos de los personajes convocados para dar forma a una alocada parodia que pretende hacer reír tanto al público infantil como a los adolescentes e incluso a los padres, mezclando diferentes tipos de humor y un cuidado trabajo de animación. Por otra parte, cuenta con un ritmo casi siempre dinámico, un metraje bastante ajustado y un guion lleno de guiños para "fans" y repleto de ideas, a veces tantas que no es posible desarrollarlas a fondo ni sacarles partido del todo. José Coronado, Carlos Santos y el director "Jota" Bayona son algunos de los dobladores del film que, en la versión original, contaba con las voces de Ralph Fiennes, Zoe Kravitz, Zach Galifianakis, Jonah Hill, Rosario Dawson y Mariah Carey, entre otros famosos. La curiosidad es que el tráiler está "nominado" por su banda sonora a los premios del Guild of Music Supervisors, que se entregan la semana próxima. Dibujos animados. (Cinesa, en catalán y castellano).

"Moonlight", de Barry Jenkins, es una película que cuenta qué significa ser pobre y gay en la América de hoy a través de una historia dividida en tres partes que corresponden a la infancia, la juventud y la edad adulta de Chiron, el protagonista. La búsqueda de la propia identidad, el paso de la infancia a la madurez, los estragos causados por las drogas, la ausencia paterna, el acoso escolar y la salida (o no) del armario son algunos de los temas que, de forma muy sobria, aborda un guion que tiene sus mejores momentos en las dos primeras partes. Hasta ahora ha ganado 159 premios y ha obtenido ocho candidaturas a los Oscar. Jenkins, que también es el guionista, realiza un retrato muy preciso del personaje y de los ambientes en los que se mueve y, aunque la acción de la película es mínima, el interés se mantiene por su autenticidad, por sus cuidadas imágenes y por las excelentes interpretaciones de todo el reparto pero en especial de Mahershala Ali, merecidamente "nominado" al Oscar. Intérpretes: Ashton Sanders, Alex Hibbert, Naomie Harris, Mahershala Ali, Janelle Monáe –también en "Figuras ocultas"–, Trevante Rhodes. (Cinesa).

"Felices sueños", de Marco Bellocchio, es la histo- ria de un hombre marcado por la temprana muerte de su madre, que se basa en una novela de Massimo Gramellini. Contada a base de flash-backs y haciendo un gran uso de los silencios, las miradas y la música, refleja muy bien las emociones del personaje y cuenta con un reparto excelente. Intérpretes: Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo, Dario Dal Pero, Emmanuelle Devos. (Catalunya, VOSE y doblada).

"50 sombras más oscuras", de James Foley, es una película erótica, continuación de "50 sombras de Grey", que cuenta cómo Anastasia pretende curar a Grey de su afición al sadomasoquismo. La primera parte fue acusada de incitar la violencia contra las mujeres y, en consecuencia y por si acaso, los distribuidores no han permitido que los periodistas vierámos la segunda antes del estreno. Intérpretes principales: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger, Marcia Gay Harden, Max Martini. (Cinesa).

"Rings", de Francisco Javier Gutiérrez, es una película de terror para adolescentes que sigue insistiendo en la temática de "Ringu" (1998), aquel film japonés sobre una cinta de video que provoca la muerte de todos los que la miran. De la presente versión no podemos opinar porque la distribuidora tampoco nos la ha dejado ver pero no pinta bien que el estreno se haya estado posponiendo durante dos años y que las críticas en Estados Unidos hayan sido muy malas. Intérpretes: Matilda Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki, Vincent D´Onofrio. (Cinesa).

"Chevalier", de Athina Rachel Tsangari, es una sátira de la "chulería" masculina, a través de la historia de un grupo de individuos muy competitivos. La acción se desarrolla a bordo de un yate que navega por el mar Egeo. Ha ganado premios en numerosos festivales. Intérpretes: Vangelis Mourikis, Nikos Orphanos, Yorgos Pirpassopoulos. (Filmoteca, Club Catalunya, miércoles noche, VOSC).